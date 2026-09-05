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En vivo | Arranca el partido en Miami entre Atlético Nacional y América

El juego se demoró en comenzar debido a temas climáticos y a que las autoridades no habilitaron a los equipos para saltar al campo a calentar.

  • Este es un aspecto del estadio en Miami donde van a jugar Atlético Nacional y América, en duelo amistoso para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Este es un aspecto del estadio en Miami donde van a jugar Atlético Nacional y América, en duelo amistoso para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 44 minutos
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Atlético Nacional que se mide a América en Miami, Estados Unidos con el fin de recolectar fondos para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó varios departamentos de Colombia.

El técnico Lucas González definió la nómina de titulares del Verde que va con Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Ian Poveda, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

El partido que estaba previsto para iniciar a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, se retrasó 30 minutos luego de que las autoridades confirmaran el nuevo horario, ya que por mal tiempo, no se les permitió a los jugadores saltar a la cancha a calentar.

Los aficionados, que también están en el lugar, tampoco habían podido instalarse en las graderías debido a la fuerte lluvia que cayó en el escenario donde se va a jugar el duelo.

Hay que recordar que este partido fue programado para ayudar a los damnificados del terremoto que afectó a varias regiones del país.

Noticia en desarrollo...

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