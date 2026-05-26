La FIFA reveló las 48 sedes de entrenamiento de las selecciones del Mundial 2026, ¿cuál será la de Colombia?

La FIFA anunció este lunes las sedes de entrenamiento que escogieron las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

De los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.

“Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA”, declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de la FIFA 2026.

“Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo”, añadió.

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