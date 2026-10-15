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Video | ¡Emocionante! El niño hincha de Millonarios que viajó desde Putumayo pudo conocer a sus ídolos

Andrés Ángel Monroy, un niño que iba a ver jugar por primera vez a Millonarios vs. Once Caldas, fue invitado a la sede del club embajador.

  • Andrés Ángel compartiendo con Alberto Gamero. FOTO: Captura de vídeo
    Andrés Ángel compartiendo con Alberto Gamero. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El fútbol no conoce de fronteras ni de edades. Lo que para muchos es parte del paisaje diario, como un partido más, para otros es el sueño de toda una vida. Ese fue el caso de Andrés Ángel Monroy, un niño que es hincha de Millonarios y que, junto a su familia, viajó más de 20 horas desde Puerto Asís, Putumayo, para ver jugar al conjunto embajador contra Once Caldas en el duelo que se tuvo que cancelar por el mal estado de la cancha en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Lastimosamente para el chico y su familia, el compromiso no se pudo llevar a cabo. La Dimayor canceló el duelo 15 minutos antes del inicio; ya en ese momento la mayoría de los aficionados que asistirían al juego estaban en las butacas del máximo recinto del fútbol capitalino. La noticia fue un balde de agua fría para las personas que estaban allí; sin embargo, hubo un caso en específico, el de Andrés Ángel.

Para el joven del Putumayo era un sueño hecho realidad poder ver a Millonarios, club del que es hincha desde muy pequeño y al cual nunca vio en vivo. Hasta el momento, Monroy sigue sin ver jugar a su equipo en el estadio; no obstante, su historia se hizo viral rápidamente y llegó hasta los propios integrantes del equipo embajador, quienes, al enterarse de la situación, lo invitaron a la sede deportiva del equipo albiazul para que compartiera con sus ídolos.

“¡Millonarios es de sus hinchas, y sus hinchas están en toda Colombia! Ayer, Andrés viajó con la ilusión de vivir su primer partido en El Campín, pero la cancelación del encuentro frente a Once Caldas le impidió cumplir su sueño. Hoy tuvo una nueva convocatoria: acompañarnos en nuestro entrenamiento y compartir un momento inolvidable junto al equipo. Porque ser Embajador va más allá de una ciudad, y los sueños de nuestra Familia Azul también son los nuestros”, escribió la institución bogotana en sus redes sociales.

Andrés Ángel y su familia disfrutaron de las instalaciones de Millonarios junto a figuras como Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Ureña, David Macalister Silva, Javier Burián y demás jugadores que dirige el técnico Alberto Gamero, quien también estaba en el entrenamiento. Sin duda, fue un final feliz para un chico que soñaba con ver a los jugadores de Millonarios desde la tribuna y terminó compartiendo con ellos cara a cara.

Lea también: “El equipo que quiero ver es el de la primera parte”: Lucas González destacó el buen trabajo y fue autocrítico tras el clásico ante el DIM

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Andrés Ángel Monroy y qué sacrificio hizo para asistir al partido?
Es un niño hincha de Millonarios que viajó junto a su familia durante más de 20 horas desde Puerto Asís, Putumayo, con la ilusión de ver por primera vez en vivo al conjunto embajador en el estadio.
¿Cómo reaccionó Millonarios al enterarse de la historia viral del niño?
Tras hacerse viral la cancelación de su sueño en El Campín, la institución albiazul contactó al joven y a su familia para invitarlos formalmente a su sede deportiva.
¿Con qué jugadores y cuerpo técnico pudo compartir Andrés Ángel en la sede de Millonarios?
El niño y su familia disfrutaron de las instalaciones del club compartiendo cara a cara con el técnico Alberto Gamero y varias figuras del plantel, como Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Ureña, David Macalister Silva y Javier Burián.
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