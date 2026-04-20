Cinco jugadores antioqueños y seis de equipos paisas conforman la Selección Colombia Sub 17 campeona en Paraguay

En la lista de jugadores elegidos por el técnico Fredy Andrés Hurtado para disputar el Sudamericano Sub 17 de Paraguay, aparecen cinco jugadores nacidos en Antioquia y seis que hacen parte de clubes antioqueños, y que fueron claves para el título logrado en Luque. Un arquero, cuatro defensas, cinco volantes y un delantero hacen parte de la lista de jugadores nacidos en esta región o que juegan en equipos de Antioquia y que fueron convocados para el torneo. De ellos, el más destacado fue José Escorcia de Atlético Nacional, volante que ganó el trofeo a mejor jugador del torneo y goleador del Sudamericano.

Pero en la lista están, el arquero Camilo Blandón, nacido en Medellín y del registro del Club Estudiantil. Los defensas Gilberto Saavedra nacido en Medellín que milita en el Real Cundinamarca, Edwin Estrella, también nacido en la capital de la montaña, que milita en el club Belén La Nubia-Arco Zaragoza, Juan Fori nacido en Santander de Quilichao y del registro de Estudiantil, Anderson Murillo de Tadó, Chocó y juega en el DIM, al igual que el bogotano Luis Maturana. Los volantes Samuel Martínez, nacido en Tuluá (Valle del Cauca), Simón Rojas de Medellín y José Escorcia, nacido en Cartagena, quienes son del registro de Atlético Nacional, y el también cartagenero Éider Carrillo quien milita en el Independiente Medellín.