¿Quién es José Escorcia, la figura de Atlético Nacional que metió a Colombia en la final del Sudamericano sub-17 y va por su segundo Mundial?

Aunque lleva cuatro años en Antioquia, aún tiene el acento costeño muy marcado. Habla y se le siente el origen: es cartagenero de pura cepa. Cuando José Escorcia juega también se le nota que es oriundo de la Costa Caribe colombiana. Esa región se ha caracterizado, históricamente, por darle al país buenos atacantes. De allá, por ejemplo, es Luis Díaz, el mejor futbolista colombiano del momento. También han salido figuras como Jorge Carrascal, que también es cartagenero y brilló, desde que era joven, en las categorías menores con la Selección Colombia.

Ahora José Escorcia, nacido en 2009 en la capital de Bolívar, es figura de la Selección Colombia sub-17 que el domingo jugará, contra Argentina (5:30 p.m.), la final del Sudamericano de la categoría en la sede de Conmebol en Luque –cerca de Asunción–, en Paraguay. José, quien hace parte del registro de Atlético Nacional hace dos años –llegó iniciando el 2024–, anotó doblete en la victoria 0-3 de los criollos sobre el seleccionado brasileño, con lo que Colombia cobró “revancha” por la derrota que sufrió en la final del Sudamericano de 2025 en el estadio Jaime Morón de Cartagena en una tanda de penaltis.

Aquel día Escorcia vio la serie de penaltis por televisión desde la casa hogar que tiene Nacional en el sector estadio. Los cafeteros fueron subcampeones, pero lograron clasificar al Mundial que se jugó en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Entre los elegidos por el técnico Fredy Andrés Hurtado estuvo José Escorcia de La Cruz, uno de los pocos futbolistas nacidos en 2009 (tenía 16 años), que fueron llamados por el timonel nacional para ese torneo en el que podían jugar futbolistas nacidos hasta el 31 de diciembre de 2008.

¿Cuántos mundiales sub-17 ha disputado Luis Escorcia?

Ya dijimos que Escorcia lleva dos años en Nacional. El cazatalentos del cuadro verde, Camilo Pérez, lo vio jugando en la Liga Antioqueña de Fútbol con el equipo Oriente FC en 2023 y decidió hacerle seguimiento durante un año, para después proponer que lo llevaran al cuadro verde. “Me llamó la atención su habilidad, capacidad de desequilibrio y capacidad de eludir rivales con mucha facilidad”, dijo Pérez en diálogo con este diario. Desde que llegó a Nacional ha marcado diferencia. Su habilidad con la pierna derecha le da la opción de jugar como extremo por ambas bandas y, por lo general, tiene buena pegada de media distancia para anotar goles.

Escorcia, quien podría tener espacio en el equipo profesional de Nacional en los próximos años debido a que han venido subiendo juveniles a ese plantel, ha ganado varios títulos con el Rey de Copas en las categorías menores: uno de ellos fue el torneo internacional sub-17 que se jugó en Uruguay. Además, es habitual convocado a la Selección Antioquia donde, a pesar de que su acento denota que nació en el Caribe colombiano, demuestra magia y categoría.

¿Cómo se jugará la última fecha del Sudamericano sub-17?

El Sudamericano sub-17 ya entró en su etapa definitiva. Conmebol tiene siete cupos para el Mundial que se jugará a finales de este año en Qatar. De ellos, cuatro ya están “asignados”: Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, que pasaron a las semifinales del campeonato, los consiguieron. Los tres restantes se repartirán el sábado. En el duelo por la séptima casilla se enfrentarán Venezuela y Bolivia. El encuentro está programado para empezar a partir de las 12:00 p.m. (hora de Colombia).