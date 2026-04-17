¿Quién es José Escorcia, la figura de Atlético Nacional que metió a Colombia en la final del Sudamericano sub-17 y va por su segundo Mundial?

Aunque lleva cuatro años en Antioquia, aún tiene el acento costeño muy marcado. Habla y se le siente el origen: es cartagenero de pura cepa. Cuando José Escorcia juega también se le nota que es oriundo de la Costa Caribe colombiana.
Esa región se ha caracterizado, históricamente, por darle al país buenos atacantes. De allá, por ejemplo, es Luis Díaz, el mejor futbolista colombiano del momento. También han salido figuras como Jorge Carrascal, que también es cartagenero y brilló, desde que era joven, en las categorías menores con la Selección Colombia.