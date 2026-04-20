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¿Quién es Fredy Hurtado, el técnico campeón con Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay?

Colombia venció en la fase final a Brasil 3-0 y a Argentina 4-0 para coronarse campeón en Paraguay.

  • El chocoano Fredy Andrés Hurtado, fue futbolista profesional y se desempeñó como lateral derecho, acaba de lograr el título del Sudamericano Sub 17 en Paraguay. FOTO FCF
    El chocoano Fredy Andrés Hurtado, fue futbolista profesional y se desempeñó como lateral derecho, acaba de lograr el título del Sudamericano Sub 17 en Paraguay. FOTO FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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El chocoano Fredy Andrés Hurtado Abadía le volvió a dar una alegría a los aficionados colombianos, tras 33 años, el país vuelve a estar en lo más alto del balompié sudamericano, gracias al título que logró en Paraguay, tras la victoria 4-0 ante Argentina.

Hurtado Abadía, quien en el próximo mes cumplirá 50 años, nació en Juradó, Chocó, y su carrera deportiva la hizo como lateral derecho, pasando por clubes como Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Huila, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Envigado F.C., su último equipo como profesional.

Vea también: Videos | Así celebró Colombia el título del Torneo Sudamericano Sub 17 en Paraguay

El entrenador, que inició su carrera en la dirección técnica en el club Cyclones de Cali en 2015, ha pasado por el Deportivo Cali en calidad de asistente entre 2016 y 2017. A la Selección Colombia Sub-17 llegó en 2019 en calidad de asistente, ocupando ese cargo hasta 2024, cuando fue ascendido al cargo principal.

También fue asistente en las categorías Sub-20, Sub-23, y estuvo como asistente en torneos como Juegos Odesur, Esperanzas de Toulon, Sudamericano Sub-20, Mundial Sub-20, Juegos Panamericanos 2023, Preolímpico de 2024 y Sudamericano Sub-15.

Como jugador, Hurtado sumó títulos con Deportivo Cali en 1998, fue subcampeón de Copa Merconorte (1998) y Copa Libertadores (1999), campeón con el Deportes Tolima en 2003, campeón con el Cali en 2005 y dos subtítulos de la liga con Cali en 2006 y Huila en 2007.

Envigado fue su último club en 2014 y con el Naranja participó en la Copa Sudamericana en 2012.

A este título Sudamericano Sub 17 se suman el tercer puesto que logró con la Sub-20 en 2023, alcanzando la clasificación al Mundial de Argentina de ese año.

También fue subcampeón del Sudamericano sub-17 en 2025, logrando la clasificación al Mundial de Catar de ese año.

Durante la celebración, los jugadores colombianos lo exaltaron como un entrenador que siempre les pide que jueguen tranquilos, haciendo lo que saben hacer y con su frase: “juegue al fútbol, juegue su fútbol, vívalo, siéntalo, diviértase”.

Hurtado por su parte resaltó que siempre le inculcó a sus jugadores ir partido por partido, cumpliendo los objetivos, primero de clasificar al Mundial y luego en busca del título, que Colombia no ganaba desde hace 33 años, cuando la Selección que dirigía Germán Basílico González lo alcanzó.

En el Sudamericano el equipo nacional fue de menos a más y en la fase final logró dos hitos importantes, tras vencer a los favoritos, Brasil al que derrotó 3-0 y Argentina, al que venció 4-0 con jugadores como el volante cartagenero José Escorcia, del registro de Atlético Nacional que fue figura tricolor y goleador del torneo..

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