Videos | Así celebró Colombia el título del Torneo Sudamericano Sub 17 en Paraguay

La Selección Colombia Sub 17, campeona del Sudamericano disputado en Paraguay, tras la victoria en la final 4-0 ante Argentina, celebró con los hinchas que llegaron hasta Luque para acompañarlos.

La alegría que mostraron durante todo el torneo se desbordó en la celebración en la que se arroparon con banderas de Colombia y con emotivas llamadas, se comunicaron con sus familias que los vieron desde Tumaco, Tadó, Buga, Tuluá, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, Quibdó, Barranquilla, Apartadó y Buenaventura.

Tras el pitazo final, los jugadores se abrazaron y junto a su técnico Fredy Hurtado empezaron la celebración en el campo de juego, luego de la premiación oficial de Conmebol, los jugadores empezaron a llamar a sus familias, ya que muchas de ellas no pudieron viajar a Paraguay para acompañarlos.

Alguno como el goleador Miguel Agámez dedicaron este logro a su abuelita, quien siempre lo ha respaldado en su proceso de formación.

En la ceremonia de premiación también fue exaltado el goleador del equipo y del Sudamericano, el volante cartagenero José Escorcia quien marcó cuatro goles.

Escorcia, quien nació en Cartagena, hace parte del registro de Atlético Nacional hace dos años –llegó iniciando el 2024–, anotó goles valiosos para Colombia en el Sudamericano, entre ellos el doblete en la victoria 0-3 sobre el seleccionado brasileño, con lo que Colombia cobró “revancha” por la derrota que sufrió en la final del Sudamericano de 2025 en el estadio Jaime Morón de Cartagena en una tanda de penaltis y en la final ante Argentina.