Argentina, sin Messi, goleó 4-0 a Bolivia en el primer amistoso después del Mundial

La selección de Argentina, finalista en el Mundial de Norteamérica 2026, volvió a la acción con una cómoda goleada por 4-0 sobre Bolivia en un partido amistoso jugado el miércoles en la noche en el estadio Mario Kempes, en Córdoba (centro).

Lautaro Martínez (19’), Nicolás Paz (29’), Cristian Romero (53’) y José “Flaco” López (86’) marcaron los goles de la Albiceleste, que afrontó el encuentro sin Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección.

El astro rosarino tendrá su despedida el 6 de octubre en un amistoso frente a Benín.

El duelo ante Bolivia también ofreció un vistazo al futuro de la selección argentina.

Con Messi ya retirado del combinado nacional y varias caras nuevas ganando terreno, la Albiceleste comenzó a perfilar el recambio generacional con la vista puesta en la próxima Copa del Mundo.

En la formación inicial, como se preveía, Lionel Scaloni dispuso al lateral derecho Agustín Giay y a Nico Paz en el armado del ataque, pero además sorprendió al incluir a Román Vega, debutante absoluto en el carril izquierdo, y al extremo Gianluca Prestianni, por primera vez en el once titular.

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Ya en la segunda mitad, el DT dispuso darles minutos de juego a los defensas Leonardo Balerdi, Valentín Gómez y Santiago Simón, al volante Ezequiel “Equi” Fernández y los delanteros José “Flaco” López y Leonel Flores.

En su estreno post Mundial, y ya sin Messi, la Albiceleste no tardó en mostrar su vocación ofensiva con los laterales bien adelantados y con dos delanteros de área como Lautaro Martínez y Julián Álvarez como torres ofensivas.

“Cuti” Romero asumió la capitanía en reemplazo de Messi, en una Argentina que acaparó la posesión del balón, que movió el juego, pero tardó un rato en encontrar espacios en el cerrojo de Bolivia, que no dudó en plantarse con cinco defensores y a pocos metros una segunda línea de tres mediocampistas.

La resistencia de Bolivia se desarmó en el primer tiro al arco de Argentina, cuando Exequiel Palacios metió un pase frontal y Lautaro Martínez consiguió acomodarse para sacar un derechazo esquinado al que no llegó Guillermo Viscarra.

Argentina volvió a impactar poco después y con una acción similar, ya que Palacios volvió a maniobrar y con un gran pase frontal dejó a Nico Paz solo frente a Viscarra, y el talentoso jugador del Como definió con sutileza por encima del portero.