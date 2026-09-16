Ni Yamal ni Mbappé: Simeone dijo que Messi debe ganar el Balón de Oro

Messi, quien días atrás confirmó su adiós definitivo de la Selección albiceleste, tuvo a sus 39 años una destacada participación en el certamen. El capitán argentino marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias en ocho partidos, con protagonismo durante las diferentes fases eliminatorias.

“¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, y con la edad que tiene. Ninguna duda. Messi”, recalcó Simeone, quien puso el foco especialmente en la actuación del delantero argentino en el pasado Mundial en Norteamérica.

La respuesta del técnico argentino llegó este martes, durante la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante Osasuna, correspondiente a la sexta jornada de La Liga de España, que se disputará desde las 12:00 del mediodía en el Riyadh Air Metropolitano.

“¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda”. Diego Pablo Simeone fue contundente al elegir a su favorito para quedarse con el máximo galardón individual del fútbol. El entrenador del Atlético de Madrid se decantó por su compatriota en una carrera en la que también aparecen como protagonistas el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal.

Su actuación también le permitió ampliar su registro histórico en las Copas del Mundo. Messi llegó a 21 goles en la máxima cita de selecciones y se ubicó como el segundo máximo goleador histórico del torneo, solamente por detrás de Kylian Mbappé, quien suma 22.

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Aunque actualmente juega en la MLS, una competencia de menor perfil respecto a otras ligas en las que actúan algunos de sus rivales por el premio, Messi también presenta números destacados en el apartado ofensivo. Entre sus actuaciones con Inter Miami y la Selección argentina acumula 45 goles y 30 asistencias en las diferentes competencias.

La candidatura de Messi, sin embargo, se encuentra dentro de una disputa que tiene a otros nombres de peso. Uno de ellos es Lamine Yamal, quien llega respaldado por su condición de campeón del mundo con España a los 19 años y por los títulos conseguidos durante la temporada.

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El español, en una entrevista con Jorge Valdano, afirmó que él y Mbappé son los dos mejores jugadores del mundo y consideró que sus logros durante el año le dan argumentos para aspirar al Balón de Oro.

Mbappé, en cambio, centra su candidatura en sus registros individuales y en su producción goleadora. El francés suma 22 tantos en la historia de los Mundiales, de los cuales 10 fueron conseguidos en la última edición, y además terminó como máximo goleador de la última Liga y de la Champions.

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