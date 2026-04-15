Colombiano Luis Suárez se despidió de Champions League, Arsenal avanzó a la semifinal y jugará ante Atlético de Madrid

Sin brillo, con dudas, y gracias al triunfo por la mínima en la ida, el Arsenal se clasificó por segundo año consecutivo a semifinales de la Champions League, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, ante el Sporting de Portugal. De esta manera se acabó el sueño del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien había marcado cinco tantos en 12 partidos en Champions con el Sporting de Lisboa, pero que, en los cuartos de final no pudo concretar las opciones que tuvo y estuvo muy bien referenciado por su rival. Lea también: Luis Díaz y Olise le dieron al Bayern el paso a la semifinal de la Champions League para ganar la serie 6-4 Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición luego de perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton. Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting. Y por el momento son el último equipo inglés en liza en la competición europea más prestigiosa de los seis que iniciaron la fase de grupos (los seis clasificados a octavos de final).

Una clasificación desteñida y por la mínima

Los Gunners no pudieron despejar las dudas que les rodean en las últimas semanas. Sin pólvora en ataque, incluso las mejores oportunidades fueron para los lisboetas, incluida una volea al palo del mozambiqueño Geny Catamo a centro desde la izquierda del lateral uruguayo Maximiliano Araújo en el primer tiempo. Pese a alcanzar las semifinales de la Champions en dos temporadas consecutivas por primera vez en su historia, Arsenal sigue ofreciendo dudas, tras perder tres de sus cinco últimos partidos entre todas las competiciones. El Arsenal no conquista la Premier League desde 2004 y nunca ha ganado la Liga de Campeones. Va camino de lograr ambos objetivos, pero en las últimas semanas los defectos del equipo de Arteta se han vuelto cada vez más evidentes. Lea también: Además de Luis Díaz, estos colombianos llegaron a semis de Champions League Sin los lesionados Bukayo Saka y Martin Odegaard, el Arsenal en su versión más minimalista se mostró con demasiada frecuencia lento y falto de ambición en ataque.