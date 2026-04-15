Colombiano Luis Suárez se despidió de Champions League, Arsenal avanzó a la semifinal y jugará ante Atlético de Madrid

Sin brillo, con dudas, y gracias al triunfo por la mínima en la ida, el Arsenal se clasificó por segundo año consecutivo a semifinales de la Champions League, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, ante el Sporting de Portugal.
De esta manera se acabó el sueño del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien había marcado cinco tantos en 12 partidos en Champions con el Sporting de Lisboa, pero que, en los cuartos de final no pudo concretar las opciones que tuvo y estuvo muy bien referenciado por su rival.
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Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición luego de perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton.
Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting.
Y por el momento son el último equipo inglés en liza en la competición europea más prestigiosa de los seis que iniciaron la fase de grupos (los seis clasificados a octavos de final).