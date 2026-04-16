Por cuarta vez le niegan la libertad a Sandra Ortiz, exconsejera de Petro

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, continuará privada de la libertad luego de que este jueves un juzgado de Bogotá negara, una vez más, su solicitud de excarcelación por vencimiento de términos.
Se trata de la cuarta ocasión en la que la exfuncionaria intenta recuperar su libertad en medio del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su decisión, el juzgado concluyó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa. El despacho estableció que, si bien han transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral, este cálculo debía ajustarse al descontar varios periodos atribuibles a aplazamientos solicitados por la propia defensa.