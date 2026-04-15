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Además de Luis Díaz, estos colombianos llegaron a semis de Champions League

Luis Díaz llega por segunda vez en su carrera a dicha instancia luego de que su equipo, el Bayer Múnich, eliminara este miércoles al Real Madrid.

  • Tras la anotación de este miércoles, Luis Díaz, suma 24 goles en todas las competiciones esta temporada. FOTO X-BAYERN MÚNICH
    Tras la anotación de este miércoles, Luis Díaz, suma 24 goles en todas las competiciones esta temporada. FOTO X-BAYERN MÚNICH
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Luis Díaz es hoy uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con su despliegue físico, desequilibrio (por momentos muy ausente) y un único gol –en el segundo tiempo– fue clave para que su equipo Bayern Múnich eliminara este miércoles al Real Madrid y se clasificara a las semifinales de la Champions League, siendo de esta manera el único colombiano que sigue en acción en la máxima competencia de clubes en Europa.

El elenco alemán, en un vibrante partido que ganó 4-3 y en el que el guajiro anotó el tercer tanto y recibió una calificación de 8 puntos, se impuso 6-4 en el global ante el equipo español, el más laureado de dicho certamen con 15 títulos.

Lea: Luis Díaz y Olise le dieron al Bayern el paso a la semifinal de la Champions League para ganar la serie 6-4

Este miércoles, en la otra serie de cuartos de final, Sporting de Lisboa, que contó con el también representante nacional Luis Suárez, quedó al margen del torneo tras igualar 0-0 en el juego de vuelta y perder en el global 1-0.

Lucho, de 29 años de edad y que antes de salir del Liverpool había sido pretendido por clubes como el Real Madrid y Barcelona, los tres eliminados de la Liga de Campeones en semifinales, vuelve a la penúltima instancia de la dicha competición, en la que ya han estado otros compatriotas.

El guajiro, quien estará con Colombia en el Mundial de Norteamérica en 2026, fue finalista de la Champions en la temporada 2021-22 con Liverpool.

Así como él, otros llegaron a semifinales.

1. Iván Ramiro Córdoba
Club: Inter de Milán

Semifinales: 2002-03 y 2009-10

Dato: fue el primer colombiano en alcanzar esta instancia.

2. James Rodríguez
Clubes: Real Madrid y Bayern Múnich

Semifinales: 2014-15, 2015-16, 2016-17 (con Real Madrid)

Dato: es el colombiano con más semifinales consecutivas (3).

3. Radamel Falcao García
Club: AS Mónaco

Semifinal: 2016-17

Dato: Fue su primera y única semifinal de Champions.

4. Juan Guillermo Cuadrado
Club: Juventus

Semifinal: 2016-17

Dato: Jugador importante en el esquema de Massimiliano Allegri.

5. Dávinson Sánchez
Club: Tottenham Hotspur

Temporada: 2018-19

Rival en semifinal: Ajax

Resultado: Tottenham remontó y avanzó a la fina

6. Luis Díaz
Club: Liverpool

Semifinal: 2021-22

Club: Bayern

Semifinal: 2025-2026

Siga leyendo: Atlético de Madrid dio el batacazo en el Camp Nou y se va adelante en la serie ante Barcelona por Champions

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