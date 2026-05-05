¡Arsenal vuelve a la final de la Champions 20 años después! Los Gunners vencieron 1-0 al Atlético de Madrid

Este martes 5 de mayo, el Arsenal eliminó al Atlético de Madrid (1-0) en el Emirates Stadium de Londres por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. La ida terminó 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el pasado 29 de abril.
La semifinal se empezó a palpitar desde la rueda de prensa previa al compromiso. Diego Simeone dejó entrever que su ataque pasa por la figura de Julián Álvarez: “Está muy bien, ojalá nos pueda llevar a la final”, apuntó “El Cholo”.
Mikel Arteta, estratega del Arsenal, invitó a su fanaticada a creer: “Es un sueño para nosotros tener la posibilidad delante de nuestra gente, es algo muy especial”. Por su parte, el delantero gunner, Viktor Gyökeres, mencionó la importancia de la pelota parada en el resultado y pidió acompañamiento para que fuera una gran noche.
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