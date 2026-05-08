Así explotó todo en el Real Madrid: del desplante de Valverde al puñetazo de Tchouameni

La prensa española sigue filtrando detalles de lo sucedido en el vestuario del Real Madrid, sobre todo en la situación de Fede Valverde y Aurélien Tchouameni.
Según los hechos relatados, la tensión ya no cabía en los pasillos de Valdebebas. Durante semanas, quizás meses, las grietas internas del vestuario del Real Madrid habían sido apenas murmullos, comentarios filtrados a medias, gestos incómodos en los entrenamientos y silencios demasiado largos entre compañeros. Pero esta vez, la tormenta terminó por estallar de frente y dejó una imagen imposible de ocultar: Fede Valverde saliendo rumbo al hospital tras recibir un puñetazo de Aurélien Tchouameni.
No fue una discusión aislada. Tampoco un simple calentón de entrenamiento. Lo ocurrido entre el uruguayo y el francés terminó siendo el reflejo más crudo de un vestuario fracturado, dividido por reproches, egos, castigos internos y una convivencia que desde hace tiempo dejó de parecer saludable. Las señales estaban ahí.