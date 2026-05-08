Así explotó todo en el Real Madrid: del desplante de Valverde al puñetazo de Tchouameni

No fue una discusión aislada. Tampoco un simple calentón de entrenamiento. Lo ocurrido entre el uruguayo y el francés terminó siendo el reflejo más crudo de un vestuario fracturado, dividido por reproches, egos, castigos internos y una convivencia que desde hace tiempo dejó de parecer saludable. Las señales estaban ahí.

Según los hechos relatados, la tensión ya no cabía en los pasillos de Valdebebas. Durante semanas, quizás meses, las grietas internas del vestuario del Real Madrid habían sido apenas murmullos, comentarios filtrados a medias, gestos incómodos en los entrenamientos y silencios demasiado largos entre compañeros. Pero esta vez, la tormenta terminó por estallar de frente y dejó una imagen imposible de ocultar: Fede Valverde saliendo rumbo al hospital tras recibir un puñetazo de Aurélien Tchouameni.

La prensa española sigue filtrando detalles de lo sucedido en el vestuario del Real Madrid, sobre todo en la situación de Fede Valverde y Aurélien Tchouameni.

El miércoles ya había trascendido un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos centrocampistas. Hubo gritos, empujones y compañeros obligados a intervenir para evitar que la situación escalara. En aquel momento parecía un episodio más de tensión competitiva, algo relativamente habitual en un club donde la presión nunca da tregua. Pero puertas adentro sabían que aquello era diferente. Más profundo. Más peligroso.

Y es que el conflicto entre Valverde y Tchouameni apenas era una nueva pieza de una cadena de problemas que se venía acumulando dentro del camerino madridista. Días atrás, Antonio Rüdiger había protagonizado otro incidente al darle un bofetón a Álvaro Carreras, hecho que posteriormente el propio lateral terminó confirmando públicamente en un comunicado. Antes de eso, Mbappé ya había tenido un fuerte cruce con un integrante del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa, molesto por decisiones tácticas y métodos de trabajo. Asencio tampoco ocultó su malestar por las suplencias y terminó siendo castigado por varias convocatorias. Dani Ceballos desafió al entrenador y acabó apartado. Carvajal mantiene una relación prácticamente inexistente con Arbeloa debido a la falta de oportunidades. Incluso las polémicas salieron del césped: los viajes de Mbappé fuera de España durante su recuperación y la filtración de un supuesto error médico con la rodilla diagnosticada del francés alimentaron todavía más el ruido interno.

El jueves todo explotó

De acuerdo a los relatos de quienes presenciaron la escena, la mañana comenzó con un gesto pequeño, pero demoledor. Valverde ignoró la mano que Tchouameni le ofreció en el vestuario. El desplante marcó el tono de una jornada que terminaría convertida en caos. Durante el entrenamiento, las entradas subieron de tono, las miradas eran desafiantes y el ambiente, según quienes estuvieron presentes, se volvió “muy incómodo” y “desagradable”.

La raíz de la disputa era una acusación directa: Valverde estaba convencido de que Tchouameni había filtrado a la prensa los detalles de la bronca del día anterior. El uruguayo no dejó de recriminárselo ni en el césped ni dentro del vestuario. Tchouameni negó una y otra vez cualquier contacto con medios de comunicación y aseguró mantenerse alejado de la prensa, pero nada calmó a su compañero. Arbeloa observó la escena sin intervenir.

Cuando el entrenamiento terminó, la tensión viajó intacta hasta el vestuario. Algunos futbolistas intentaron mediar. Otros pidieron terminar de una vez la discusión. Incluso Tchouameni reclamó poner fin al ambiente hostil. Pero Valverde siguió insistiendo con las acusaciones. Entonces llegó el momento que terminó de romperlo todo. El francés perdió la paciencia y lanzó un puñetazo.

Valverde cayó al suelo y se golpeó violentamente la cabeza. La herida se abrió de inmediato y comenzó a sangrar abundantemente. Los jugadores corrieron a separarlos mientras José Ángel Sánchez, que se encontraba cerca, acudía de urgencia al lugar. El uruguayo fue atendido rápidamente y trasladado en silla de ruedas a la enfermería de Valdebebas antes de ser llevado al hospital Blua Sanitas Valdebebas, donde recibió puntos de sutura. Arbeloa permaneció junto a él durante todo el proceso.