¿Hay alguien ahí? El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

El Pentágono anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Entre los sucesos que figuran en los archivos hay informes sobre platillos y discos voladores, y el avistamiento de fenómenos que recuerdan al libro “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien.

La información procede del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Poco después, Trump saludó la decisión. “Aunque las anteriores administraciones hayan fallado en ser transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos las personas podrán decidir por sí mismas ¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?”, escribió en redes sociales.

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre “discos voladores”.

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como “máximo secreto”- incluye información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y de “platillos voladores”.

“Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, se lee en ese archivo.