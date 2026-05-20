Así está el panorama de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Sudamericana

El panorama de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Sudamericana no es al más alentador, a una fecha del final de la fase de grupos, todos están en riesgo y podrían quedar eliminados, por su baja producción en los torneos.
La presente semana tiene como balance parcial una victoria, de Santa Fe como local ante Platense 2-1, dos empates de América en casa ante Tigres 1-1, Millonarios como visitante ante Sao Paulo 1-1 y la derrota de Tolima en calidad de visitante 3-0 contra Coquimbo de Chile.
Precisamente, el duelo de Millonarios terminó con escándalo y reclamos, ya que en la última acción del juego, cuando el cuadro azul en contragolpe buscaba la victoria, el central Kevin Ortega de Perú, decidió dar el pitazo final.
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Pero no fue solo eso, además del error del arquero Diego Novoa en el gol del local, al dejar pasar la pelota entre sus manos, a pocos minutos del final, cuando el cronómetro marcaba los 87 minutos, se presentó un penal sobre Alex Castro. El balón lo tomó el delantero Rodrigo Contreras y su remate salió por encima del arco defendido por Rafael y así perder la opción de salir victorioso del territorio brasileño.
Con este resultado, Millonarios es segundo del Grupo C con 8 puntos, a uno de Sao Paulo, que es líder con 9, pero a la espera de lo que pase en el duelo entre O´Higgins y Boston River, ya que los chilenos tienen 7 puntos y si ganan llegarían a 10, dejando a Millonarios fuera de la zona de clasificación, ya que en Sudamericana el primero pasa a octavos de final y el segundo va a una fase eliminatoria para buscar el cupo a los octavos.