Megaoperativo en Moravia: 200 uniformados se tomaron las calles e incautaron drogas y armas

En una gran redada sorpresa, 200 policías, soldados y funcionarios de varias dependencias del Distrito se tomaron las calles del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, para realizar un operativo de control de gran envergadura.
Según informó la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la ofensiva participaron la Policía, el Ejército y varias secretarías de la Administración distrital.
Dentro de los controles realizados estuvo la inspección a varios establecimientos comerciales ubicados en esa zona, para verificar si cumplían con las normas de funcionamiento y contaban con toda la documentación legal.
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De igual forma, otro grupo de uniformados realizó controles de tránsito y otros requirieron a varios transeúntes para verificar sus antecedentes judiciales e inspeccionarlos.
Como parte de esos registros, las autoridades señalaron que se incautaron por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas.