Megaoperativo en Moravia: 200 uniformados se tomaron las calles e incautaron drogas y armas

En una gran redada sorpresa, 200 policías, soldados y funcionarios de varias dependencias del Distrito se tomaron las calles del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, para realizar un operativo de control de gran envergadura. Según informó la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la ofensiva participaron la Policía, el Ejército y varias secretarías de la Administración distrital. Dentro de los controles realizados estuvo la inspección a varios establecimientos comerciales ubicados en esa zona, para verificar si cumplían con las normas de funcionamiento y contaban con toda la documentación legal. Le puede interesar: Por antecedentes psiquiátricos, queda en libertad el hombre que propinó brutal golpiza a mujer en hotel de Medellín De igual forma, otro grupo de uniformados realizó controles de tránsito y otros requirieron a varios transeúntes para verificar sus antecedentes judiciales e inspeccionarlos. Como parte de esos registros, las autoridades señalaron que se incautaron por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas.

Entre tanto, en materia de movilidad, los uniformados impusieron por lo menos 105 órdenes de comparendo e inmovilizaron 28 motos y tres carros por infringir las normas de tránsito.

Por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas fueron incautados en el operativo. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad

En cuanto a los controles comerciales, las autoridades ordenaron el cierre temporal de un motel que presuntamente no tenía al día los documentos exigidos para su funcionamiento. Siga leyendo: Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel Asimismo, en los registros fueron decomisadas por lo menos 14 armas blancas. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que además de Moravia, el operativo también se extendió por la zona de Lovaina y Manrique, con el objetivo de atacar varias plazas de vicio y combatir la invasión del espacio público.