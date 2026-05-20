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Canacol no estaría cumpliendo con sus contratos de gas en Colombia; esto halló la Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos encontró que Canacol Energy produce cerca de 71 GBTUD de gas, pese a tener contratos firmes por 110 GBTUD, durante una visita técnica al campo Jobo, en Córdoba.

  • Canacol suministra cerca del 8% de las necesidades de gas de Colombia y más del 50 % de la demanda de gas en la Costa Caribe. Foto: Canacol
    Canacol suministra cerca del 8% de las necesidades de gas de Colombia y más del 50 % de la demanda de gas en la Costa Caribe. Foto: Canacol
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reveló los primeros hallazgos de la visita técnica realizada a los campos de producción de gas de Canacol Energy, que actualmente atraviesa un proceso de insolvencia y reestructuración empresarial.

El superintendente Felipe Durán Carrón informó que, durante la inspección adelantada en el campo Jobo, ubicado en Sahagún, Córdoba, los equipos técnicos y jurídicos de la entidad encontraron diferencias entre los compromisos contractuales de suministro y la capacidad real de producción de la empresa.

Puede leer: “Si Canacol cancela contratos, pone en riesgo el servicio de gas para 36 millones de colombianos”: Naturgas

Según el balance oficial, Canacol tiene actualmente contratos para entregar 110 GBTUD de gas en firme. Sin embargo, durante la visita en terreno se constató una producción cercana a los 71 GBTUD, lo que equivale a una brecha de casi 40 GBTUD respecto de sus obligaciones contractuales.

La inspección incluyó recorridos por pozos, infraestructura y condiciones operativas del campo, con el objetivo de contrastar la información reportada por la compañía frente a su capacidad efectiva de entrega al sistema nacional de gas.

Gobierno mantiene vigilancia sobre suministro de gas natural

La Superintendencia señaló que este seguimiento especial se desarrolla en el marco del proceso de insolvencia de Canacol y busca revisar el estado de los procesos de comercialización, así como las estrategias para garantizar el cumplimiento de contratos y la continuidad del servicio en el país.

Vea aquí: Superservicios inicia vigilancia a Canacol Energy y exige cumplimiento de contratos

La entidad aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre la operación, siguiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro, con el propósito de proteger a los usuarios y preservar la confiabilidad del suministro de gas natural.

“Planear con rigor, inyectar los recursos necesarios para estabilizar la operación y tomar decisiones oportunas que protejan la continuidad del suministro. Exhortamos a los responsables del proceso de insolvencia en curso a actuar con la mayor celeridad posible, tramitando con diligencia cada etapa del proceso, pues cada día cuenta cuando está en juego el abastecimiento de gas de millones de colombianos”, señaló Durán.

Canacol enfrenta incertidumbre sobre su recuperación financiera

La visita técnica se produce en medio de la incertidumbre que rodea el futuro financiero y operativo de Canacol. Aunque la compañía avanza en un proceso de reestructuración, hasta el momento no existen señales definitivas sobre si logrará estabilizarse o si podría enfrentar una eventual liquidación.

Entérese: La historia de la caída de Canacol que amenaza con dejar sin gas al Caribe y golpearía al país

El caso ha generado preocupación en el sector energético debido al peso que tiene Canacol dentro del mercado nacional de gas natural. Actualmente, la empresa suministra cerca del 8% de las necesidades de gas de Colombia y más del 50 % de la demanda de gas en la Costa Caribe.

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