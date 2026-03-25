Así avanza la tabla de posiciones tras las victorias de Junior y Pasto, a la espera del partido entre América y Llaneros

Las victorias de Junior 2-0 ante Bucaramanga y de Pasto 1-2 en su visita a Fortaleza dejaron a ambos equipos fuertes entre los ocho de la tabla.
Pasto igualó en puntos a Atlético Nacional, llegó a 27, mientras que los Tiburones saltaron a la cuarta casilla al sumar 22 unidades.
Jannenson Sarmiento a los 43 minutos y Teófilo Gutiérrez a los 47 fueron los encargados de marcar para la victoria de Junior, en el Romelio Martínez ante los Búcaros, para recuperar la sonrisa de los hinchas tiburones que venían de una dura derrota ante Medellín.