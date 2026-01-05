x

Atlético Nacional 2026: Regresos, exámenes médicos y el polémico mensaje de Marino Hinestroza

Los últimos movimientos de Atlético Nacional que prepara la Liga y la Copa Sudamericana. Hinestroza no llegó a la primera cita.

    Andrés Sarmiento y Edwin Cardona, en el inicio de trabajos de Nacional de cara a la temporada 2026. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    William Tesillo, zaguero central y líder de los verdolagas. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

05 de enero de 2026
Atlético Nacional inició su pretemporada este lunes 5 de enero. En el primer día de trabajos de gimnasio en el municipio de Guarne, destacó el regreso de jugadores que finalizaron sus préstamos: Samuel Velásquez (Deportes Tolima), Hayder Asprilla (Real Cundinamarca) y Emilio Aristizábal (Fortaleza). Sobre este último, se conoció que su futuro cercano podría estar en la MLS.

La mayoría del plantel se reportó a la cita en la sede deportiva, con excepción de Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Juan Bauzá y Juan José Arias.

El caso de Hinestroza continúa sin resolverse. El jugador sigue manifestando su deseo de unirse a Boca Juniors, pese a que la oferta actual no convence plenamente a Nacional. Recientemente, el deportista publicó mensajes en sus redes sociales que causaron extrañeza entre hinchas y prensa, interpretados como indirectas al club argentino: “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió, agregando luego: “Eh, jaja, deje la bobada”, junto a varios emojis.

William Tesillo, zaguero central y líder de los verdolagas. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL

Por su parte, Alfredo Morelos avanza en negociaciones y todo apunta a que Nacional adquirirá el 60 % de su pase. El reciente fichaje de Gabriel Barbosa “Gabigol” por el Santos —donde será compañero de Neymar en este 2026— es un indicio positivo, ya que el club brasileño estaría dispuesto a cerrar el acuerdo definitivo con el equipo verdolaga.

Sobre Juan Bauzá, otro de los ausentes, aún no hay detalles concretos y se desconoce si entra en los planes del técnico Diego Arias. En contraste, el defensor Juan José Arias continúa en el proceso de recuperación de la lesión que lo marginó de la competencia a finales de 2025.

En cuanto a las caras nuevas, el lateral argentino Milton Casco (37 años), referente histórico de River Plate, ya realiza exámenes médicos en Medellín. A él se suman el extremo Nicolás Rodríguez, procedente del Orlando City, y el arquero Kevin Cataño, del Real Cundinamarca.

Finalmente, en la estructura administrativa, Andrés Felipe Gutiérrez asumió como nuevo director del Centro de Alto Rendimiento tras su paso por el Once Caldas. Tiene 17 años de trayectoria y ha estado vinculado también al Huila, Pasto, Pereira y Selecciones Colombia. Es preparador físico con estudios en el país y el exterior.

Liga Betplay

