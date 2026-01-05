Video | Bahía de Brasil se despidió de Santiago Arias y su futuro es un enigma, ¿se aleja de Nacional?

Desde que salió por primera vez del Atlético de Madrid en 2020, el futbolista antioqueño Santiago Arias ha vestido la camiseta de cuatro equipos. En medio de la pandemia por covid-19 el lateral derecho salió del cuadro colchonero a préstamo para el Bayer Leverkusen alemán. Se fue cedido. Llegaba como figura. No sumó los minutos que se esperaban. Una lesión con la Selección Colombia ante Venezuela en Barranquilla, lo sacó de las canchas.
Le costó volver, pero lo hizo. En el Atlético de Madrid no tuvo espacio. Se fue para el Granada de España. Ahí encontró regularidad, pero no su mejor nivel. Tomó una decisión que, en su momento, fue cuestionada: migró al Cincinnati de la MLS. Era 2022 y el fútbol de Estados Unidos aún era visto como un lugar para retirarse. A los meses llegó Messi y esa percepción cambió.