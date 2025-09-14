Gandolfi se quedó sin excusas: Bucaramanga le puso fin al invicto de Nacional tras vencerlo 1-0. Vea el gol

La paciencia tiene un límite, y en Atlético Nacional parece haberse agotado. A Javier Gandolfi ya no le alcanzan los números para escudarse. Es cierto, el Verde completó 13 fechas sin conocer la derrota, pero esa racha estaba maquillada: ocho empates que no convencían a nadie, porque el invicto no escondía lo evidente, un equipo irregular, sin dominio y sin una idea clara que emocione a su gente.

Enfrente estaba un rival incómodo por naturaleza: el Bucaramanga de Leonel Álvarez, que no vencía al club verdolaga en el Atanasio desde hace 7 años. El técnico antioqueño, que nunca ha ocultado su deseo de algún día dirigir al Verde, parecía jugar su propio clásico personal. Y como tantas veces, lo volvió a complicar. Su equipo no necesitó ser brillante; le bastó con aprovechar la primera que tuvo. A los 13 minutos, un cabezazo certero de Carlos Henao puso a rugir al Leopardo, que desde entonces defendió esa mínima ventaja con dientes apretados y orden férreo.

El otro protagonista de la noche fue Aldair Quintana. El portero, con una vieja herida abierta en su paso por Nacional, encontró la revancha perfecta. Atajó un penalti a Alfredo Morelos que pudo cambiar la historia, y a partir de allí se agigantó bajo los tres palos. Cada remate del Verde encontró su respuesta: voladas, reflejos, manos salvadoras. El arquero se erigió en la figura del partido y en el verdugo de su exequipo, como si cada atajada fuera un ajuste de cuentas con su pasado.

Ni siquiera la polémica ayudó a Nacional. Bucaramanga se quedó con diez hombres al cierre del primer tiempo, cuando Félix Charrupí vio una segunda amarilla en una acción que las cámaras demostraron que no era falta. Pero como no fue roja directa sino doble amarilla, el VAR no podía intervenir, y la decisión quedó sellada. Aun con superioridad numérica, los de Gandolfi nunca supieron cómo hacer daño.

El técnico argentino lo intentó todo en el complemento. Llenó la cancha de atacantes: entraron Edwin Cardona, Facundo Batista y Billy Arce, y se quedaron Morelos, Marlos Moreno y Juan Bauzá. Nacional jugó con el arsenal completo, pero la artillería fue de fogueo. Sin claridad ni contundencia, el empate nunca llegó.

A esto se suma que el técnico rompió la regla de los tres extranjeros en cancha y tuvo a los cuatro por tres minutos, antes de que Andrés Salazar ingresara por Cándido; un error que podría costarle una derrota por 3-0 si Bucaramanga reclama en el escritorio.

Más allá de la derrota, lo que realmente preocupa es la tabla. Con 17 puntos, Nacional apenas se sostiene por encima del borde, con ventaja de dos unidades respecto al octavo lugar ocupado por Alianza. Una posición incómoda, indigna para un club que siempre se exige estar arriba. Y lo mostrado, tan lejano de la intensidad que se vio en el 3-3 frente al DIM, encendió todas las alarmas.

El veredicto es claro: a Gandolfi se le acabaron las excusas. El invicto ya no sirve como refugio, las estadísticas no tapan la realidad. Nacional no juega bien, no convence, y sus hinchas, que siempre exigen grandeza, hoy sienten que el Verde se desdibuja en medio de la irregularidad. Bucaramanga lo dejó en evidencia.

