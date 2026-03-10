Anillo de seguridad y cierre fronterizo: así se prepara la reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la frontera

A mediados de febrero, los rumores sobre una supuesta reunión entre Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela) y el presidente colombiano Gustavo Petro tomaron fuerza. La semana del 18 de febrero se confirmaron los rumores y, días después, según medios venezolanos que hablaron con el círculo de Rodríguez, se precisó que aquel encuentro tendría lugar el próximo 14 de marzo.

Lea también: Delcy Rodríguez habló con Gustavo Petro y definieron detalles sobre su próxima reunión

Faltan cuatro días para la fecha, y por fin se conocen más detalles.

Según el Gobierno colombiano, la reunión tendría lugar en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido también como puente Tienditas, un reconocido sitio que conecta el Norte de Santander con Táchira. Según la Presidencia, el lugar fue elegido porque representa: un “símbolo de la integración fronteriza”.

En el pasado, aquel mismo puente fue el escenario de reunión entre Gustavo Petro y el entonces presiden de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lea también: Petro revela que habló con Delcy Rodríguez, presidenta ilegítima de Venezuela, y la invitó a Colombia

Si la reunión se concreta, sería el primer encuentro presencial entre el Gobierno de Gustavo Petro con el interino de Delcy, quien asumió aquel cargo el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Por el momento solo han hablado una vez por teléfono: fue aquel 18 de febrero, cuando iniciaron los rumores.

Según lo que han expresado vagamente ambos mandatarios, la idea es establecer diálogos que permitan que Colombia y Venezuela mejoren relaciones entre sí, y, además, mejoren las relaciones con Estados Unidos.

De hecho, Rodríguez dijo que el propósito es: “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

La reunión estará acompañada de bloqueos en el puente internacional Atanasio Girardot y un amplio despliegue militar. Además, contará con un anillo de seguridad que restringirá el tránsito y obligará a movilización peatonal en la zona.