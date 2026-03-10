Irán advierte que mantendrá ataques con misiles “el tiempo que sea necesario”

La guerra que inició hace tan solo unas semanas entre Estados Unidos, Irán e Israel suma un nuevo capítulo de la escalada de tensiones. Durante este martes, el Gobierno de Irán lanzó una advertencia directa a la Casa Blanca. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró que las operaciones militares de su país no tienen una fecha de finalización próxima.
Esto contradice directamente las declaraciones previas del presidente Donald Trump de que la guerra terminaría “muy pronto”.