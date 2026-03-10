Irán advierte que mantendrá ataques con misiles “el tiempo que sea necesario”

La guerra que inició hace tan solo unas semanas entre Estados Unidos, Irán e Israel suma un nuevo capítulo de la escalada de tensiones. Durante este martes, el Gobierno de Irán lanzó una advertencia directa a la Casa Blanca. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró que las operaciones militares de su país no tienen una fecha de finalización próxima. Esto contradice directamente las declaraciones previas del presidente Donald Trump de que la guerra terminaría “muy pronto”.

El jefe de la diplomacia iraní fue tajante al señalar la disposición bélica de Teherán frente a sus adversarios regionales y occidentales. “Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró Araqchi en una entrevista concedida a la cadena estadounidense PBS News.

No hay visión de terminación en un tiempo cercano

Estas declaraciones surgen como respuesta a las afirmaciones del mandatario estadounidense, quien recientemente sostuvo que el conflicto en la región terminaría “muy pronto”. Sin embargo, en Irán, la posibilidad de una salida y más negociada parece haberse esfumado. Araqchi fue enfático al cerrar la puerta a diálogos o soluciones diferentes con el gobierno estadounidense, señalando que los canales de comunicación para una resolución pacífica están rotos. Según el ministro, las negociaciones con Washington para terminar con el conflicto ”ya no están en agenda”.

La respuesta casi simultánea de Israel

De forma diametral con las advertencias de Teherán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió un mensaje contundente que confirma que la ofensiva militar del país contra el régimen iraní está lejos de detenerse. Según el mandatario, las operaciones actuales están logrando su objetivo de socavar el poder del liderazgo del régimen iraní. Justamente, durante una visita estratégica al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, Netanyahu fue contundente sobre el alcance de las acciones militares recientes. “Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”, sentenció el primer ministro en un comunicado oficial.

Los bombardeos no cesan: ofensiva cada vez es más fuerte

La advertencia de Netanyahu fue cierta. En las últimas horas se dio a conocer diversos bombardeos en puntos estratégicos, particularmente, del régimen iraní. Así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus redes sociales, detallando que el ataque en Teherán se realizó el día anterior en horas de la noche. “Un complejo subterráneo donde se llevaban a cabo procesos de investigación y desarrollo de armas fue atacado”, subrayó. “El complejo fue construido en el corazón de la Universidad Militar Central Imán Hussein de la Guardia Revolucionaria, que se utilizaba como recurso de emergencia y lugar de reunión para actividades operativas”, contó el ejército de Israel en su perfil de X.