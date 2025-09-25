¿Quién es el uruguayo con carácter que está en la baraja de candidatos para dirigir a Nacional?

Alexander Jesús Medina, nacido el 8 de agosto de 1978 en Salto, Uruguay, ciudad que ha dado figuras como Edinson Cavani y Luis Suárez, es un nombre que resuena en el fútbol sudamericano tanto por su potencia goleadora como por su carácter como entrenador. Hoy, Medina figura entre los candidatos para asumir la dirección técnica de Atlético Nacional, y su trayectoria refleja la intensidad y pasión que lo han definido desde sus primeros pasos en la cancha.
De goleador a ídolo en Uruguay
El apodo de “Cacique” se lo ganó jugando en las divisiones del ascenso uruguayo, debutando en 1998 con Huracán Buceo. Tras un breve paso por Central Español, encontró su verdadero potencial en Liverpool, donde anotó 23 goles y se convirtió en el máximo artillero del Campeonato Uruguayo 2003, lo que llamó la atención de Nacional, club que lo incorporó al año siguiente.
Su llegada al “bolso” fue fulminante: Medina rápidamente se ganó la idolatría de los hinchas, destacándose por su olfato goleador y su personalidad en la cancha. Su talento lo llevó a España en 2005, primero en Cádiz y luego en Racing de Ferrol, donde protagonizó uno de sus momentos más recordados al marcarle un gol al Real Madrid con la camiseta del Cádiz.
Regresó a Nacional en 2008 y se consolidó como un ídolo absoluto. En 2009 tuvo un breve paso por Arsenal de Sarandí en Argentina, y en 2011 compartió vestuario con Marcelo Gallardo, quien comenzaba su carrera como técnico. Medina era uno de los jugadores más valorados y fue designado capitán del equipo.