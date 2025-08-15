Resultados de la ida y así se jugarán los partidos de vuelta en octavos de final de Copa Libertadores

El pasado jueves 14 de agosto finalizaron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Ahora todo se tendrá que definir en un solo compromiso que dará el cupo a los ocho mejores para disputar los cuartos de final. Atlético Nacional, el único club colombiano en competencia, tendrá que visitar a São Paulo en casa y romper el empate que dejó el pasado martes en el Atanasio Girardot. Aquí le contamos cuándo serán los partidos de vuelta en el torneo continental. Más de Copa Libertadores: Dos palos, dos penales fallados y un 0-0 que duele: así fue la injusta noche de Nacional ante Sao Paulo

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta por la Copa Libertadores?

Los 8 partidos que comprenden los octavos de final se jugarán la próxima semana desde el martes 19 de agosto hasta el 21. Así va la agenda: Martes 19 de agosto - (5 p.m.) Vélez vs Fortaleza - (7:30 p.m.) Sao Paulo vs Atlético Nacional - (7:30 p.m.) Racing vs Peñarol

Miércoles 20 de agosto - (5 p.m.) Estudiantes vs Cerro - (7:30 p.m.) Internacional vs Flamengo

Jueves 21 de agosto - (5 pm.) LDU Quito vs Botafogo - (7:30 p.m.) River Plate vs Libertad - (7:30 p.m.) Palmeiras vs Universitario

¿Cómo va el marcador para los compromisos?

En una jornada marcada por los empates y la mínima diferencia, las llaves están más abiertas que nunca. Atlético Nacional, que empató sorprendentemente ante São Paulo, tendrá que buscar la victoria en Brasil y evitar los errores cometidos en casa. Puntería y certeza serán fundamentales para que los verdolagas acierten. Palmeiras fue el club que más ventaja sacó en el partido de ida venciendo 4-0 a Universitarios. Otros tres clubes ganaron por la mínima, Botafogo a LDU Quito, Estudiantes a Cerro y Flamengo a Internacional. Mientras tanto, Atlético Nacional - São Paulo, y Libertad - River Plate se fueron con el marcador en 0 a definirlo todo en el partido de vuelta.

En caso de que alguna de las llaves finalice en empate global, deberán definirse los clasificados desde el punto penal.

¿Cómo se escogerá el rival en cuartos de final de Copa Libertadores?