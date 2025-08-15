¿Qué hacían 3 integrantes de la banda rival del Tren de Aragua en exclusivo apartamento de Envigado?

La presencia de bandas venezolanas en el Valle de Aburrá sigue quedando en evidencia, luego de que se produjera la captura en Envigado de tres presuntos integrantes de la banda Tren del Llano, estructura que rivaliza con el Tren de Aragua en Venezuela y Cúcuta. De acuerdo con las autoridades, estaría haciendo alianzas con bandas locales para comenzar a materializar su presencia.
El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, indicó que “su presencia en Medellín no solo obedecía a evadir a las autoridades del vecino país, sino que pretendían iniciar contactos con grupos criminales del Valle de Aburrá”.