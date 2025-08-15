Cancillería rechaza detención de colombianos en isla Santa Rosa y acusa a Perú de actuar sin legitimidad

La Cancillería colombiana elevó este jueves una protesta formal contra el Poder Judicial de Perú por la detención preliminar de siete días impuesta a dos connacionales, capturados el pasado martes en el distrito de Santa Rosa de Loreto, por supuestamente realizar trabajos sin autorización. Los detenidos, según Perú, hacían mediciones de terreno en la isla sin autorización.

Los colombianos son acusados por el delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a la dominación extranjera. Según la policía, los trabajadores tenían equipos de georreferenciación satelital sin autorización de Perú.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo que la medida “fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral” y enfatizó que el Gobierno colombiano “no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, ni a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”.

Los detenidos, identificados como Carlos Sánchez y John Willington Ama, son un topógrafo y un lanchero que trabajaban para el Consorcio Inges & M2020 en estudios para la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia. Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el proyecto hace parte del contrato Invías 1729 de 2020 y cuenta con un convenio y autorización entre autoridades de ambos países.

La Cancillería afirmó que “de ninguna manera es dable interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento o independencia de una porción territorial de Perú” y que, por tanto, “no constituyen un atentado contra la integridad nacional de esa República”.

Un día antes, el presidente Gustavo Petro tachó de “ilegal” y de “secuestro” la detención de los dos topógrafos