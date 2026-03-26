Líder, pero bajo fuego: la contradicción que vive Nacional por su rendimiento en partidos clave

El ambiente en torno a Atlético Nacional vive una evidente contradicción: el equipo es líder de la Liga local, pero el descontento de un sector de la hinchada continúa. Los resultados recientes, especialmente ante rivales fuertes, han generado una ola de críticas que ni la posición en la tabla logran calmar.
Todo comenzó a acentuarse tras las dos derrotas frente a Millonarios —una por Copa Sudamericana y otra por Liga— en las que el conjunto verde recibió seis goles. Desde entonces, una parte de la afición ha pedido un cambio en la dirección técnica, pese a que tanto los directivos como el plantel han reiterado su respaldo al proceso encabezado por Diego Arias.