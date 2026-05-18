¿Qué fútbol se verá en el Mundial? Un análisis de la revolución táctica que lo marcará

¿En el fútbol ya está todo inventado? Los expertos de la FIFA creen que el Mundial de Norteamérica, que empieza en un mes, será escenario de algunas innovaciones tácticas, aunque no tan profundas como las que surgen en las grandes ligas.
Laterales jugando con perfil invertido para aportar más en la creación, marcaje hombre a hombre en defensa para recuperar rápido el balón, controlarlo y evitar desgaste físico en medio de partidos disputados a alta temperatura, pelotas cruzadas como armas ofensivas. Presión alta, fútbol vertical y directo, con pases largos y transiciones rápidas y sin un clásico 10 —una función que suele estar en los pies, ahora, de los volantes de primera línea— son algunas de las tendencias que deben reproducirse en la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.
Especialistas del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, estiman que la cita máxima del balompié replicará estos modelos, asentados principalmente en la popular liga inglesa en los últimos años. Pero también creen que habrá nuevos aportes. “Siempre vemos innovaciones; este Mundial seguro no será la excepción”, dijo Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, en una reunión virtual con periodistas.