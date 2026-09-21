La defensa de Nacional preocupa: seis de 11 partidos con goles en contra en la era Lucas González

Atlético Nacional ha disputado 11 partidos oficiales desde la llegada de Lucas González a la dirección técnica y hay un dato que empieza a generar preocupación: el conjunto verdolaga solo consiguió terminar cinco encuentros con la portería en cero. En los otros seis recibió al menos un gol.
El registro adquiere mayor relevancia después de la derrota 2-0 frente a Llaneros, un partido en el que Nacional tuvo la pelota durante buena parte del compromiso, pero volvió a mostrar dificultades para protegerse cuando perdió el balón y para controlar las transiciones del rival.
Tradicionalmente existe una máxima en el fútbol que señala que para ganar primero hay que mantener el arco en cero. Sin embargo, no todos los entrenadores construyen sus equipos desde esa premisa. Algunos priorizan el juego ofensivo y parten de la idea de marcar más goles que el adversario.