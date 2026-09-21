Cajas de Compensación ponen $550.000 millones para reconstruir hogares tras el terremoto

El Sistema de Subsidio Familiar entra en una nueva etapa de la atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las Cajas de Compensación Familiar podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar la recuperación económica y habitacional de las familias afectadas.
La estimación de Asocajas contempla cerca de $90.000 millones provenientes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y entre $370.000 millones y $460.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS).
Los recursos se activarán a partir de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1417 y 1422 de 2026, que amplían el papel de las Cajas en la recuperación de las zonas golpeadas por la emergencia.
La estrategia concentra los recursos en dos frentes, uno va por el camino de proteger temporalmente los ingresos de trabajadores damnificados que quedaron cesantes; y el segundo está enfocado en financiar soluciones de vivienda, desde reparaciones y reconstrucción hasta adquisición de vivienda o subsidios temporales de arrendamiento.
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