¿Y si Nacional decide dejar a Diego Arias como técnico? ¿Tiene los méritos? ¿Cómo les fue a otros interinos que se quedaron?

En las tribunas y en las charlas de café entre hinchas verdolagas, las preguntas se repiten una y otra vez: ¿y si Diego Arias se queda como técnico de Atlético Nacional?, ¿cómo les ha ido a los entrenadores que llegaron como interinos y luego fueron ratificados en propiedad?
El debate no es menor. Arias es un hombre de la casa, un referente que como jugador conquistó 10 títulos con Nacional, incluido el de la Copa Libertadores 2016, y que desde 2018 trabaja en las divisiones inferiores del club. Además, cuenta con la Licencia Pro de Conmebol, requisito indispensable para dirigir en el máximo nivel. Méritos no le faltan; sin embargo, la historia reciente invita a revisar los antecedentes.