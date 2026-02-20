x

Alysa Liu, la estadounidense que se retiró dos años del deporte y ahora es campeona olímpica

La deportista de 20 años le entregó a su país un título en el torneo de patinaje artístico femenino que no conseguía desde los Juegos Olímpicos en Salt Lake City 2002.

  • Alysa Liu, de 20 años, retornó a la alta competencia para imponer su calidad en el patinaje artístico sobre hielo. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La estadounidense Alysa Liu, que había terminado tercera en el programa corto, remontó en el libre y se proclamó campeona olímpica en la prueba individual femenina del patinaje artístico, en los Juegos en Milán.

Liu, que regresó hace dos temporadas tras una retirada y que es la vigente campeona mundial, obtuvo un total de 226,79 puntos, lo que le permitió superar en el podio a dos japonesas, Kaori Sakamoto (plata, 224,90 puntos) y la adolescente de 17 años Ami Nakai (bronce, 219,16 puntos).

A sus 20 años, la californiana reconquistó para Estados Unidos el torneo en el patinaje artístico femenino, donde su país no triunfaba en unos Juegos Olímpicos desde Sarah Hughes en Salt Lake City 2002.

Fue la octava vez que una estadounidense se lleva el oro en esta prueba.

En la grada estaba Tenley Albright, la primera patinadora artística de Estados Unidos en llevarse el oro olímpico, en su caso en la edición de Cortina d’Ampezzo 1956.

Para Liu fue su segundo oro en estos Juegos, después de haberse coronado en el inicio del evento con Estados Unidos en la prueba por equipos.

Su victoria sirve además para pasar la página del mal trago vivido por Estados Unidos en la prueba masculina individual, donde el ultrafavorito Ilia Malinin falló clamorosamente en el programa libre y bajó hasta el octavo puesto.

Un regreso exitoso

Con su cabello atigrado, con partes morenas y otras rubias, y su uniforme dorado, llevó al delirio al Milano Ice Skating Arena con su actuación con música disco de Donna Summer, patinando con una confianza asombrosa y poniendo en pie al público.

Su espectacular programa le permitió mejorar cuatro puntos su mejor resultado de la actual temporada.

“Estaba muy tranquila cuando empecé. Tengo una técnica de respiración que uso durante todo este programa y solo me aseguré de concentrarme en eso, ser lo más fluida posible y mirar al público en todas mis transiciones”, explicó Liu.

“Hice eso y sentí la energía de todos. Sentí mi energía. Me siento bien, me siento segura de mí mismo y lo di todo ahí afuera”, apuntó.

La carrera de Liu es atípica: fue una niña prodigio que con 13 años se convirtió en la campeona de Estados Unidos más joven de la historia pero con 16 años, en 2022, sorprendió anunciando su retirada.

“Estoy aquí para anunciar que me retiro del patinaje”, escribió en su cuenta de Instagram en abril de 2022. “Empecé a patinar cuando tenía 5 años, así que son unos 11 años sobre el hielo y han sido 11 años de locura”.

Volvió a la competición en el inicio de la pasada temporada y ese curso lo coronó triunfando en el Mundial de Boston. El oro de Milán confirma su estatus de estrella actual del patinaje femenino.

Sakamoto, plata como despedida

Para Sakamoto, la plata tiene sabor amargo por cómo transcurrió el concurso y por haber desaprovechado la ventaja que tenía sobre Liu después del programa corto.

La nipona, que patinó con canciones de Edith Piaf, abandonó la pista llorando, en su competición de despedida, consciente de que dejó pasar una gran oportunidad para lograr un título que falta en su colección.

La plata mejora por lo menos el color de su metal de hace cuatro años en Pekín 2022, donde se colgó el bronce.

En el último ciclo olímpico, Sakamoto destacó con tres títulos mundiales (2022, 2023, 2024) y se hizo muy popular tanto por sus resultados como por su carisma.

Adeliia Petrosian (18 años), única patinadora rusa autorizada a competir en estos Juegos, fue la única en intentar un salto cuádruple, pero se cayó en la recepción del mismo.

Su programa libre, con música de tango, contó con siete saltos triples. Acabó finalmente sexta, con 214,53 puntos.

