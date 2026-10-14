“Hice un gran esfuerzo para no ver la imagen”: juez que anuló penalti después de que le mostraran un celular en Argentina

El árbitro argentino Nicolás Lamolina se demoró 26 minutos para decidir si, en la última jugada del partido entre Godoy Cruz y All Boys, en la segunda división del fútbol argentino, era o no penalti. El hombre, que inicialmente pitó la falta dentro del área, terminó cambiando de decisión después de una polémica que le ha dado la vuelta al mundo. La cosa ocurrió así: la falta ocurrió. El árbitro pitó el penalti en favor de Godoy Cruz. Hubo reclamos de los futbolistas de All Boys, quienes reclamaban que la falta fue afuera. El central, que no contaba con ayuda del VAR porque en el torneo de segunda división argentino no se utiliza esa ayuda tecnológica, se acercó a su colega de línea para consultarle.

Ahí empezó un asedio constante de los futbolistas. El central se mantuvo, durante muchos minutos, en la decisión inicial. Luego, jugadores de All Boys se acercaron y uno de ellos lo hizo con un objeto poco usual: tenía un celular en la mano.

En el teléfono móvil, que en la prensa argentina calificaron como un VAR-Casero, un futbolista tenía las imágenes de la jugada polémica. Intentó, varias veces, mostrárselas al árbitro. El hombre, hijo de un reconocido exjuez argentino, manifestó que no las vio. En los videos se percibe que, en todo el tiempo que tuvo el elemento al frente, no lo miró.

Sin embargo, después de que le mostraran las imágenes, tomó la decisión final: revirtió el penalti y decidió dar un tiro libre que no marcó diferencia en el resultado: el encuentro finalizó sin anotaciones.

¿Qué dijo el juez implicado?

El árbitro central Nicolás Lamolina se mantuvo firme en su postura. “Hice un gran esfuerzo para que no me mostraran la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación. Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía”, manifestó al finalizar el partido.

Entre tanto, el jefe de árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un comunicado de prensa en el que rechazó las versiones que indicaban que la decisión tomada por el colegiado estuvo influenciada por la toma que le mostraron en el celular, que no es algo permitido. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.