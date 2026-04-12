Después del clásico, Nacional se fortalece y el DIM llega golpeado a su reto internacional ante Flamengo

El clásico paisa dejó un partido vibrante, abierto y lleno de matices, en el que Atlético Nacional terminó imponiéndose 3-2 sobre Independiente Medellín gracias a su capacidad de reacción, intensidad y mejor gestión de los momentos clave..
Desde Medellín, el técnico Alejandro Restrepo analizó el juego con una mezcla de frustración y claridad. Su equipo, que había mostrado buenos pasajes, especialmente en el arranque del segundo tiempo, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Según explicó, entre el minuto 60 y 65 comenzaron a aparecer señales de fatiga en varios jugadores, algo que ya tenían previsto, pero que terminó afectando más de lo esperado. A esto se sumó un problema aún más determinante: la toma de decisiones. El equipo llegaba al último tercio, pero fallaba en el centro, en el pase final y en la conexión ofensiva, desperdiciando opciones que podían haber cambiado el rumbo del partido.