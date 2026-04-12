Después del clásico, Nacional se fortalece y el DIM llega golpeado a su reto internacional ante Flamengo

El clásico paisa dejó un partido vibrante, abierto y lleno de matices, en el que Atlético Nacional terminó imponiéndose 3-2 sobre Independiente Medellín gracias a su capacidad de reacción, intensidad y mejor gestión de los momentos clave.. Desde Medellín, el técnico Alejandro Restrepo analizó el juego con una mezcla de frustración y claridad. Su equipo, que había mostrado buenos pasajes, especialmente en el arranque del segundo tiempo, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Según explicó, entre el minuto 60 y 65 comenzaron a aparecer señales de fatiga en varios jugadores, algo que ya tenían previsto, pero que terminó afectando más de lo esperado. A esto se sumó un problema aún más determinante: la toma de decisiones. El equipo llegaba al último tercio, pero fallaba en el centro, en el pase final y en la conexión ofensiva, desperdiciando opciones que podían haber cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, Restrepo fue más allá del análisis táctico o físico y apuntó directamente a la responsabilidad colectiva: aseguró que su equipo no perdió por detalles, sino por “inconsciencia propia”. Habló de errores puntuales que, en un clásico de este nivel, se pagan caro: pérdidas innecesarias, falta de reacción tras equivocaciones y desatenciones en momentos clave. Para el entrenador, no se trató de un rival que dominara ampliamente, sino de un Medellín que facilitó el partido en acciones específicas. Esa idea fue reforzada por el defensor Daniel Londoño, quien explicó la jugada del tercer gol como una suma de fallos evitables. Desde la pérdida inicial del balón hasta la falta de reacción inmediata y la descoordinación defensiva final, el gol que definió el clásico fue, en sus palabras, consecuencia de decisiones equivocadas en cadena. También coincidió en que, tras el minuto 60, el equipo fue superado en pequeños detalles: Nacional no regalaba el balón, mientras Medellín sí lo hacía, especialmente en transiciones donde podían haber generado peligro. Del otro lado, el ambiente era completamente distinto. En Atlético Nacional, tanto el técnico Diego Arias como sus jugadores destacaron la mentalidad del equipo para no rendirse en ningún momento. Arias fue enfático en que la intención siempre fue ganar, incluso en los minutos finales cuando el empate parecía un resultado posible. Para él, el triunfo no fue producto del azar, sino de la insistencia, la intensidad y la decisión de atacar hasta el último instante.