Él es Felipe Marín, el niño del Doce de Octubre que cumple su sueño en Atlético Nacional

El sueño del pibe se hizo realidad. Ese que seguramente nació entre las calles y las canchas del barrio Doce de Octubre, donde Andrés Felipe Marín Bernal comenzó a jugar al fútbol y a imaginarse algún día defendiendo los colores de Atlético Nacional.
Hoy, a los 19 años, ese niño ya no necesita imaginarlo. Lo está viviendo. Felipe creció en Medellín y comenzó su camino en el club Alfa & Omega. Allí dio sus primeros pasos y posteriormente llegó a Nacional para integrar la categoría sub-10. Tenía esa edad cuando se puso por primera vez la camiseta del equipo que había soñado defender.