A propósito del duelo con Millonarios, estos son los goleadores históricos de Nacional en la Sudamericana

Atlético Nacional afronta su primer partido de la Copa Sudamericana en una llave de alto voltaje frente a Millonarios, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. El reto no es menor para el conjunto antioqueño, en un torneo que históricamente le ha sido esquivo, pero en el que varias figuras han dejado su huella a punta de gol. Más allá de que la Sudamericana no ha sido el escenario más exitoso para el cuadro verdolaga, sí ha contado con delanteros y mediocampistas que supieron marcar diferencias en momentos clave.

Borja, el máximo artillero verdolaga en Sudamericana De acuerdo con el estadígrafo Álvaro Hincapié, el máximo goleador de Nacional en este certamen es Miguel Borja, con seis anotaciones. El delantero cordobés lidera el listado gracias a su contundencia en las participaciones internacionales con el club. Detrás de Borja aparece un nutrido grupo de futbolistas que registran tres goles cada uno en la competencia: Édixon Perea Martín Echeverría Iván Velásquez Víctor Aristizábal Edwin Cardona Jefferson Duque Luis Carlos Ruiz Orlando Berrío Daniel Bocanegra Alejandro Bernal.

Nombres de distintas épocas que, aunque no lograron llevar al club a lo más alto del torneo, sí aportaron goles que quedaron en la memoria de la hinchada. Un nuevo capítulo por escribir Ahora, ante Millonarios, Nacional tiene la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia en la Sudamericana. Con el recuerdo de sus goleadores históricos y la presión de superar una competencia que le ha sido adversa, el equipo paisa buscará dar el primer paso hacia la fase de grupos.