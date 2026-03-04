A propósito del duelo con Millonarios, estos son los goleadores históricos de Nacional en la Sudamericana

Atlético Nacional afronta su primer partido de la Copa Sudamericana en una llave de alto voltaje frente a Millonarios, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. El reto no es menor para el conjunto antioqueño, en un torneo que históricamente le ha sido esquivo, pero en el que varias figuras han dejado su huella a punta de gol.
Más allá de que la Sudamericana no ha sido el escenario más exitoso para el cuadro verdolaga, sí ha contado con delanteros y mediocampistas que supieron marcar diferencias en momentos clave.