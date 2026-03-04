x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

A propósito del duelo con Millonarios, estos son los goleadores históricos de Nacional en la Sudamericana

Nacional inicia su camino en la Copa Sudamericana frente a Millonarios, con la misión de avanzar a la fase de grupos. En un torneo que le ha sido esquivo, el verde recuerda a sus máximos goleadores históricos mientras busca escribir una nueva historia internacional.

  • Miguel Ángel Borja es, hasta acá, el máximo goleador de Nacional en la Copa Sudamericana. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Miguel Ángel Borja es, hasta acá, el máximo goleador de Nacional en la Copa Sudamericana. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Atlético Nacional afronta su primer partido de la Copa Sudamericana en una llave de alto voltaje frente a Millonarios, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. El reto no es menor para el conjunto antioqueño, en un torneo que históricamente le ha sido esquivo, pero en el que varias figuras han dejado su huella a punta de gol.

Más allá de que la Sudamericana no ha sido el escenario más exitoso para el cuadro verdolaga, sí ha contado con delanteros y mediocampistas que supieron marcar diferencias en momentos clave.

Borja, el máximo artillero verdolaga en Sudamericana

De acuerdo con el estadígrafo Álvaro Hincapié, el máximo goleador de Nacional en este certamen es Miguel Borja, con seis anotaciones. El delantero cordobés lidera el listado gracias a su contundencia en las participaciones internacionales con el club.

Detrás de Borja aparece un nutrido grupo de futbolistas que registran tres goles cada uno en la competencia:

Édixon Perea

Martín Echeverría

Iván Velásquez

Víctor Aristizábal

Edwin Cardona

Jefferson Duque

Luis Carlos Ruiz

Orlando Berrío

Daniel Bocanegra

Alejandro Bernal.

Nombres de distintas épocas que, aunque no lograron llevar al club a lo más alto del torneo, sí aportaron goles que quedaron en la memoria de la hinchada.

Un nuevo capítulo por escribir

Ahora, ante Millonarios, Nacional tiene la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia en la Sudamericana. Con el recuerdo de sus goleadores históricos y la presión de superar una competencia que le ha sido adversa, el equipo paisa buscará dar el primer paso hacia la fase de grupos.

Este clásico colombiano, además de definir la continuidad internacional, podría empezar a sumar nuevos nombres a la lista de artilleros verdes en este torneo.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida