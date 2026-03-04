VIDEO I Así fue el golazo de más de mitad del campo que Millonarios le anotó a Nacional en Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras hizo ilusionar a Millonarios en la Copa Sudamericana con un golazo de más de mitad del campo este miércoles ante Atlético Nacional.

Cuando el cuadro local generaba más juego y se acercaba con mayor peligro al arco defendido por Diego Nova, Millos, con una apuesta más defensiva y al contragolpe logró un gol que silenció el estadio Atanasio Girardot.

Cuando tan solo iban 21 minutos de partido, el argentino Rodríguez, desde su área, le ganó la posición a William Tesillo, luego se sacó a un rival y remató de larga distancia para colgar a David Ospina, quien estaba bastante salido de su arco.

Este fue el tercer gol de Contreras con la camiseta de Millonarios en lo que va de la temporada 2026.

El ganador del duelo entre verdes y azules se clasifica a la fase de grupos del torneo surcontinental. Nicolás Rodríguez, al 28, le dio el empate parcial a Nacional. Mientras que Leo Castro, al 42’ y de penalti, puso adelante al cuadro bogotano.