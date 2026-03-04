Investigan a Farmatodo por inconsistencias entre los precios que informa y los que realmente cobra

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa contra Farmatodo por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor, relacionadas con inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas al derecho de retracto.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de analizar una serie de quejas presentadas por usuarios y adelantar actuaciones de oficio que incluyeron la revisión del portal web de la compañía.

Durante ese proceso, la entidad identificó que entre 2024 y 2025 se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos vinculados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados.