De Guardiola a Nacional: la historia de Ian Poveda y el lío judicial que debe superar

Los cuatro cargos de obstrucción a la justicia corresponden a hechos que, según la acusación, ocurrieron entre el 8 de julio de 2020 y el 13 de septiembre de 2023. Los dos cargos de fraude están relacionados con hechos fechados en 2023 y 2025. El juez Robin Mairs fijó el juicio para el 4 de diciembre de 2028. Poveda quedó en libertad bajo fianza, al igual que los otros dos acusados.

El proceso involucra también a otros dos acusados y está relacionado con presuntas irregularidades en asuntos de tránsito y seguros de vehículos. De acuerdo con la acusación, Poveda habría omitido informar sobre una inhabilitación para conducir al momento de obtener un seguro, además de estar señalado por el uso de matrículas falsas y por una presunta conspiración para conseguir una póliza a nombre de un tercero para un vehículo que pretendía conducir pese a la restricción.

Ian Poveda atraviesa un nuevo capítulo fuera de las canchas que ahora ocupa parte de la atención alrededor de su carrera. El futbolista de Atlético Nacional compareció por videoconferencia ante el Tribunal de la Corona de Leeds, en Inglaterra, donde se declaró no culpable de cuatro cargos de obstrucción a la justicia y dos de fraude.

El caso, sin embargo, es apenas un episodio más en la trayectoria de un jugador que desde muy joven tuvo que abrirse camino en uno de los mercados futbolísticos más competitivos del mundo.

Carrera construida en Inglaterra

Ian Carlos Poveda nació el 9 de febrero de 2000 en Londres, en una familia de raíces colombianas. Su formación futbolística se desarrolló prácticamente en Inglaterra, aunque también pasó por procesos de formación en clubes como Chelsea, Arsenal y Barcelona antes de incorporarse a la cantera del Brentford.

En 2014 llegó al Brentford y allí continuó su desarrollo hasta que, en 2016, se incorporó a las divisiones juveniles del Manchester City. Su talento lo llevó a compartir procesos con algunas de las promesas más importantes de esa generación y finalmente tuvo la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola.

En enero de 2019 llegó su debut con el primer equipo del Manchester City, en la Copa de la Liga de Inglaterra. Aunque su aparición en el conjunto profesional fue breve, significó un paso importante para un futbolista que todavía estaba en plena formación.

A comienzos de 2020, Poveda dejó el Manchester City y fue fichado por Leeds United, entonces dirigido por Marcelo Bielsa. En el conjunto de Yorkshire buscó consolidarse en el fútbol profesional y posteriormente tuvo cesiones al Blackburn Rovers y al Blackpool, además de otros pasos por clubes ingleses como Sunderland y Sheffield Wednesday.

En 2026 decidió regresar al fútbol colombiano. Primero llegó al Internacional de Bogotá y posteriormente se incorporó a Atlético Nacional, club con el que ha encontrado un nuevo escenario para continuar su carrera.

De Inglaterra a la Selección

La historia internacional de Poveda también tiene dos capítulos. Debido a su formación en Inglaterra, el extremo pasó por diferentes categorías de las selecciones juveniles de ese país, desde la Sub-16 hasta la Sub-20. Con Inglaterra llegó a disputar cuatro partidos en la categoría Sub-20 y marcó tres goles. Sin embargo, siempre estuvo presente el vínculo con Colombia, país de origen de sus padres.

En 2019, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que evaluaría a futbolistas colombianos que actuaban en el exterior, entre ellos Poveda. El jugador había expresado previamente su deseo de representar a la Tricolor.

Ese anhelo se hizo realidad en diciembre de 2023. Poveda fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos frente a Venezuela y México y debutó el 10 de diciembre de ese año en la victoria 1-0 sobre Venezuela. Jugó 80 minutos en aquel encuentro y comenzó a escribir su propia historia con la Selección absoluta.