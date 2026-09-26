Las estrellas de Colombia que brillaro en los Juegos Suramericanos-2026

Colombia volvió a ser protagonista de primer nivel en los Juegos Suramericanos, esta vez en Santa Fe, Argentina. El país terminó tercero del medallero, detrás de Brasil y el anfitrión, y confirmó su presencia entre las potencias deportivas de la región.
Más allá de la posición final y de las 69 medallas de oro conquistadas, la actuación dejó nombres que ratificaron el momento que atraviesan y otros que aprovecharon el escenario para presentarse como nuevas cartas del alto rendimiento nacional.
Ronal Longa, Stefany Cuadrado, Lina Marcela Hernández, Ángel Barajas, Daniela Zapata y Kollin Castro estuvieron entre los colombianos que más brillo aportaron. A ellos se sumó Thomás Mejía, de apenas 18 años, quien protagonizó una de las sorpresas de la delegación.