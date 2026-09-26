Video | Polémica celebración de jugador israelí terminó en expulsión; ¿hizo un gesto de disparo o de billar?

El parón de selecciones deja imágenes profundas que combinan aspectos del fútbol y también que suceden afuera del terreno de juego. La polémica es sin duda lo que rodea a la selección de Israel durante estos días, pues tras saberse que la selección irlandesa no quería jugar el duelo contra los hebreos, los ojos del mundo se volcaron hacia el combinado judío. En su primer partido de la fecha FIFA se presentó un caso particular.

Israel visitó a Austria en el Raiffeisen Arena de Linz, donde ambos equipos debutaron en una nueva UEFA Nations League. El conjunto israelita inició perdiendo el compromiso con un tanto de Romano Schmid desde el punto penal. Con este resultado se fueron al entretiempo. Luego, al minuto 55 del compromiso, sucedió la jugada que rápidamente se hizo viral.

Saied Abu Farchi marcó el 1-1 y lo celebró de una forma particular: se dirigió a la esquina del campo y retiró el banderín del córner, mismo implemento con el que hizo el gesto de disparo, algo que indignó a los presentes y, peor aún, al árbitro del compromiso. El búlgaro Georgi Kabakov no dudó dos veces en sacarle la segunda amarilla al delantero israelí por lo que consideró un mensaje ofensivo y lo expulsó.