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Video | Así fue el “carrerón” con el que Lina Licona le dio a Colombia un oro inolvidable en el 4x400 de los Suramericanos

Colombia cerró con ocho oros el atletismo de Santa Fe, donde Lina Licona protagonizó un espectacular remate para conquistar el 4x400 femenino.

  • Lina Licona protagonizó un espectacular remate en el relevo 4x400 metros y le dio a Colombia una de sus ocho medallas de oro en el atletismo de los Juegos Suramericanos. FOTO JUEGOS ODESUR
    Lina Licona protagonizó un espectacular remate en el relevo 4x400 metros y le dio a Colombia una de sus ocho medallas de oro en el atletismo de los Juegos Suramericanos. FOTO JUEGOS ODESUR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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El atletismo colombiano terminó con notas altas su participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde conquistó ocho medallas de oro y terminó segundo en el medallero de la disciplina.

Además de la sobresaliente actuación de Ronal Longa, ganador de los 100 y 200 metros planos, así como integrante del relevo campeón en el 4x100, hubo otra conquista que dejó una de las imágenes más llamativas para Colombia en las justas.

Fue en el relevo 4x400 metros femenino, en el que María Rocha, Melany Bolaño, Marleth Ospino y Lina Licona protagonizaron una remontada que terminó en oro.

Rocha tuvo una buena salida y entregó el testigo para que Bolaño mantuviera la pelea por los primeros lugares ante la brasileña Leticia Nonato. Después, Brasil tomó ventaja con Jainy dos Santos y posteriormente con Maria Bello.

Parecía que las brasileñas tenían el camino despejado hacia el título, pero todavía faltaba el último relevo colombiano.

Lea: Ronal Longa volvió a volar: ahora es el rey de los 100 metros en Juegos Suramericanos

Licona recibió el testigo de Ospino y salió en busca de la rival. Poco a poco comenzó a descontar la diferencia, aceleró en los metros finales y alcanzó a la corredora brasileña. El cierre fue contundente: la colombiana cruzó primera la meta y desató la celebración del equipo nacional.

Colombia marcó 3 minutos, 32 segundos y 21 centésimas, mientras Brasil terminó segunda con 3.33,54 y Argentina completó el podio con 3.35,55.

El oro del 4x400 femenino se convirtió así en uno de los más recordados para el atletismo colombiano en Santa Fe, no solo por el resultado, sino por la manera en que llegó.

La delegación nacional cerró su participación en la disciplina con ocho títulos y el segundo lugar del medallero, en una actuación en la que también sobresalieron Longa y varios de los nuevos talentos que empiezan a ganar espacio en el ciclo olímpico.

Brasil dominó el atletismo con 14 oros, mientras Colombia mostró que cuenta con varias pruebas capaces de aportar resultados importantes en los próximos grandes eventos.

En el balance general de los Juegos Suramericanos que terminaron este sábado, Brasil terminó primero con 122 oros, 107 platas y 83 bronces; Argentina fue segunda con 81, 87 y 125, y Colombia ocupó el tercer lugar con 69 medallas de oro, 61 de plata y 62 de bronce.

Siga leyendo: De madre a hija: 32 años después, Martina Weil batió el récord de Ximena Restrepo en los 400 metros de los Suramericanos

Pero en la pista de Santa Fe quedó una imagen para guardar: Lina Licona acelerando en los últimos metros, alcanzando a Brasil y cruzando la meta para ponerle el sello dorado a un relevo que Colombia recordará.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes integraron el equipo colombiano que ganó el relevo 4x400 femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
El equipo estuvo conformado por María Rocha, Melany Bolaño, Marleth Ospino y Lina Licona, quienes conquistaron la medalla de oro para Colombia.
¿Cuál fue el tiempo de Colombia en el relevo 4x400 femenino de los Juegos Suramericanos?
Colombia registró un tiempo de 3 minutos, 32 segundos y 21 centésimas, marca que le permitió quedarse con el título.
¿Cuántas medallas de oro ganó Colombia en atletismo en los Juegos Suramericanos 2026?
Colombia consiguió ocho medallas de oro en atletismo y terminó segunda en el medallero de esta disciplina, detrás de Brasil, que obtuvo 14 títulos.
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