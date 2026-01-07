x

Atlético Nacional le dio la bienvenida al lateral argentino Milton Casco

El experimentado defensor llega tras su paso por River Plate. Solo ha actuado en su país.

  • Este es Milton Casco el lateral argentino que llegó para ser parte de la nómina de Atlético Nacional para el 2026. FOTO CORTESÍA NACIONAL
    Este es Milton Casco el lateral argentino que llegó para ser parte de la nómina de Atlético Nacional para el 2026. FOTO CORTESÍA NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

Con un video, Atlético Nacional le dio la bienvenida al lateral Milton Casco, argentino de 37 años de edad, quien tiene su primera incursión fuera de su país, ya que su carrera ha estado ligada al balompié argentino.

En su palmarés figuran los pasos por Gimnasia y Esgrima de La Plata, Newell’s Old Boys y recientemente en River Plate, además ha hecho parte de la selección de Argentina en las Copas América de 2015 y 2019.

Suma también once títulos de su paso por Newell’s Old Boys y River Plate, en torneos como Copa Argentina, Supercopa Argentina, y Trofeo de Campeones

Milton Casco, es un lateral que llegó en condición de préstamo por un año con posibilidad de renovación y con la ventaja de ser agente libre, lo que facilita la negociación. Casco aportaría liderazgo, oficio y una lectura táctica que podría ser determinante en partidos de alta exigencia.

Hay que recordar que Nacional había confirmado la salida de Camilo Cándido y Joan Castro, dos laterales que dejaron un espacio en el club verde que seguramente será ocupado por Casco, quien llega con buenas referencias.

En la temporada 2025 actuó en 16 encuentros con River Plate en la Liga Argentina.

Hay que recordar que los dirigidos por Diego Arias, además de la Liga Betplay tienen el compromiso de la Copa Sudamericana en la que se tendrán que medir a Millonarios por partido único y el ganador pasará a la fase de grupos.

