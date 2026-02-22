Video | Agónico gol de Isabela Díaz mantiene con vida a Colombia en el Sudamericano Sub 20 de Paraguay

En una de las últimas jugadas del compromiso y luego de luchar e insistir por todos los medios, Colombia logró el empate ante Paraguay 1-1 y sumó su primer punto en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20.
El tanto fue marcado por la volante Isabela Díaz, quien tras una gran acción colectiva, sacó el remate para vencer a la arquera Tamara Amarilla, quien se mostraba como la figura del partido, pues en el segundo tiempo, había evitado en más de tres ocasiones la caída de su arco.
Tras un primer tiempo sin goles, en la segunda parte se presentó una acción de imprudencia de la jugadora Lina Arboleda le comete una falta a Kiara Florentín y la central no duda en sancionar el penal, en el primer minuto de juego.