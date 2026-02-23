Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina

El balance del primer mes del año refleja extremos claros: desde tasas negativas, como en Costa Rica, hasta cifras de dos dígitos en algunos países del sur del continente. Esto evidencia que cada economía sigue dinámicas internas propias, más allá de la influencia de los factores globales.

Los datos de inflación de enero de 2026 en América Latina muestran que la región se mueve a ritmos muy distintos. Mientras algunos países enfrentan nuevos aumentos en los precios, otros registran señales de desaceleración e incluso deflación.

En Colombia, la inflación anual aumentó 25 puntos básicos en enero y se ubicó en 5,35%, tras una variación mensual de 1,18%. El dato representó el nivel más alto desde octubre de 2025 y estuvo en línea con lo que esperaba el mercado.

“En enero, la inflación anual aumentó en 25 puntos básicos (pb), hasta 5,35%, como resultado de una variación mensual de 1,18%, tal que se ubicó en el mayor nivel desde octubre de 2025. El dato se ubicó en línea con la expectativa del consenso de analistas y solo 4 pb por encima de nuestra proyección”, explicó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

Entérese: Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico

Según la economista, 70% del aumento estuvo concentrado en servicios y regulados, que aportaron 83 pb de los 118 pb totales, impulsados en su mayoría por el inicio de ajustes anuales asociados a la indexación.

“Este dato ratifica las presiones inflacionarias vigentes y confirma la expectativa de que la inflación supere 6% durante el año. De hecho, la inflación sin alimentos ni regulados marcó el nivel más alto desde noviembre de 2024, lo que sugiere persistencia en las presiones alcistas que enfrentará la inflación básica”, agregó Clavijo.

La directora señaló que la indexación continúa siendo el principal desafío para lograr que la inflación converja de manera más rápida hacia el rango meta del Banco de la República, que se sitúa entre 2% y 4%. Este reto se vuelve relevante tras el aumento de 23% en el salario mínimo para 2026, un factor que puede presionar los precios al alza en diversos sectores de la economía.

Vea aquí: Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia

La inflación anual de los servicios mostró un comportamiento más dinámico, acelerándose 40 puntos básicos y alcanzando un nivel de 6,33%, lo que marca dos meses consecutivos de incremento en este componente.