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Nacional probará dos equipos ante Táchira y presentará a Franco Armani: esta sería la nómina titular

Nacional afrontará este viernes al Deportivo Táchira. Lucas González probará dos equipos y la noche estará marcada por la presentación oficial de Franco Armani ante la afición verdolaga.

  • Esta sería la nómina inicialista de Nacional frente al Táchira. FOTO @nacionaloficial
    Esta sería la nómina inicialista de Nacional frente al Táchira. FOTO @nacionaloficial
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen del segundo semestre cuando reciba al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso amistoso que comenzará a las 7:00 p.m. y que marcará un nuevo paso en la preparación del conjunto verdolaga bajo el mando de Lucas González.

El entrenador aprovechará el encuentro para observar a la mayor cantidad posible de jugadores y, por eso, utilizará dos nóminas diferentes durante los 90 minutos. La idea del cuerpo técnico es repartir las cargas físicas y empezar a evaluar variantes de cara a los retos que afrontará el equipo en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Conozca: El Nacional de Lucas González se estrena este viernes ante su hinchada: ¿a qué hora y contra qué rival?

La formación que iniciaría el compromiso estaría integrada por Luis Marquínez en el arco; Andrés Román, William Tesillo, Simón García y Milton Casco en la defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona en el mediocampo; mientras que Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos conformarían el frente de ataque.

Se trata de una base con jugadores de amplia experiencia y referentes del plantel, que servirá para comenzar a plasmar sobre el terreno de juego la idea futbolística que pretende implementar Lucas González en esta nueva etapa al frente del conjunto antioqueño.

Aunque el resultado tendrá un valor secundario por tratarse de un amistoso de pretemporada, el compromiso permitirá medir el estado futbolístico del equipo y comenzar a consolidar las sociedades entre los jugadores que apuntan a ser titulares durante el semestre.

Más allá de lo deportivo, la gran atracción de la noche llegará en el entretiempo, cuando Franco Armani sea presentado oficialmente ante la afición verdolaga. El histórico guardameta argentino regresó al club después de su exitoso ciclo en River Plate y recibirá el homenaje de los aficionados que lo consideran uno de los grandes ídolos de la historia de Atlético Nacional.

La presencia de Armani promete convertir la jornada en una verdadera fiesta para los seguidores verdolagas, que volverán a ver al arquero campeón de la Copa Libertadores de 2016 vestido con los colores del club. Su presentación será uno de los momentos más emotivos de la noche y marcará oficialmente el inicio de su segundo ciclo en Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué estrategia utilizará Lucas González en el amistoso ante Deportivo Táchira?
El entrenador de Atlético Nacional utilizará dos nóminas diferentes durante el partido para observar a la mayor cantidad posible de jugadores y evaluar variantes de cara al segundo semestre.
¿Cuál sería la formación titular de Nacional para iniciar el compromiso?
La nómina inicial estaría integrada por Luis Marquínez; Andrés Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
¿A qué hora juega Atlético Nacional contra Deportivo Táchira?
El partido amistoso entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira se disputará este viernes a las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín como parte de la preparación para la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.
¿Por qué es importante el regreso de Franco Armani a Nacional?
Franco Armani es uno de los máximos ídolos de Atlético Nacional y fue figura en la conquista de la Copa Libertadores de 2016. Su regreso genera gran expectativa entre los hinchas y fortalece al equipo para las competencias del segundo semestre.
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