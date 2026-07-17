Las siete coincidencias que ilusionan a España con repetir el título del Mundial de 2010

El fútbol siempre deja espacio para las estadísticas, las coincidencias y las cábalas. A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una curiosa publicación del estadígrafo Luis Arturo Henao ha despertado la ilusión de muchos aficionados españoles que ven en estos datos un posible presagio de un nuevo título.
A través de su cuenta de X, @ElColeccioniste, Henao recopiló siete coincidencias entre la campaña que llevó a España a conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010 y el recorrido que ha tenido la selección ibérica en la actual Copa del Mundo.