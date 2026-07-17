Golpe al Clan del Golfo en Jericó: dos muertos y arsenal incautado

En medio de las operaciones ofensivas que se desarrollan contra el Clan del Golfo, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, localizaron un depósito clandestino de armamento en la vereda Palenque, del municipio de Jericó.

De acuerdo con la información oficial, el escondite pertenecería a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una de las facciones del grupo armado organizado que tiene presencia en varias zonas de Antioquia.

El hallazgo se produjo luego de los enfrentamientos registrados en esa misma área, en los que murieron dos presuntos integrantes de esta organización criminal.

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Durante la inspección del lugar, los uniformados incautaron cuatro fusiles, dos subametralladoras, quince proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, chalecos multipropósito y otros elementos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante coordinación con la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Antioquia, para avanzar en las investigaciones y los respectivos procesos judiciales.