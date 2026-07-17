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Golpe al Clan del Golfo en Jericó: dos muertos y arsenal incautado

Durante la inspección del lugar, los uniformados incautaron cuatro fusiles, dos subametralladoras, quince proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, entre otros elementos.

  • Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante coordinación con la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Antioquia. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
    Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante coordinación con la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Antioquia. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de las operaciones ofensivas que se desarrollan contra el Clan del Golfo, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, localizaron un depósito clandestino de armamento en la vereda Palenque, del municipio de Jericó.

De acuerdo con la información oficial, el escondite pertenecería a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una de las facciones del grupo armado organizado que tiene presencia en varias zonas de Antioquia.

El hallazgo se produjo luego de los enfrentamientos registrados en esa misma área, en los que murieron dos presuntos integrantes de esta organización criminal.

Lea más: A la cárcel alias Pablo, presunto integrante del Clan del Golfo y señalado por homicidios en Antioquia

Durante la inspección del lugar, los uniformados incautaron cuatro fusiles, dos subametralladoras, quince proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, chalecos multipropósito y otros elementos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante coordinación con la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Antioquia, para avanzar en las investigaciones y los respectivos procesos judiciales.

Según el Ejército, este resultado representa un golpe a la capacidad armada y logística del Clan del Golfo, al limitar el acceso de esta estructura criminal a armamento con el que, presuntamente, ejecutaba acciones delictivas que afectaban la seguridad de las comunidades del Suroeste antioqueño.

Las autoridades también señalaron que la incautación contribuiría a reducir hechos violentos en la zona rural de esta subregión, teniendo en cuenta que las armas decomisadas serían utilizadas para la comisión de homicidios y otras actividades ilegales.

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El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en el Suroeste de Antioquia para debilitar las estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento e hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita anticipar y neutralizar las acciones de estos grupos armados ilegales mediante los canales oficiales habilitados por las autoridades.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en la vereda Palenque de Jericó?
En esta zona rural del Suroeste antioqueño se desarrollaron operaciones militares contra el Clan del Golfo que dejaron dos presuntos integrantes de este grupo armado muertos y permitieron la ubicación de un depósito ilegal de armamento.
¿Qué es la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y dónde opera?
Según las autoridades, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle es una de las facciones del Clan del Golfo con presencia en varias zonas de Antioquia. Es señalada de participar en actividades armadas y de mantener influencia en municipios del departamento, especialmente en áreas rurales.
¿En qué vereda de Jericó fue encontrado el depósito clandestino de armas del Clan del Golfo?
El arsenal fue localizado en la vereda Palenque, zona rural del municipio de Jericó, durante operaciones adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
¿Qué dijeron las autoridades sobre el impacto del operativo contra el Clan del Golfo en Jericó?
El Ejército afirmó que la incautación del arsenal afecta la capacidad logística y armada de la estructura criminal, al impedir que esas armas sean utilizadas para cometer homicidios y otras acciones ilegales en el Suroeste antioqueño.
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